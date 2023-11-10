В Днепре стартовал отопительный сезон: сколько нужно времени, чтобы в квартирах горожан стало тепло

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Котельные запускают постепенно. Сначала тепло подадут в медицинские учреждения, школы, детские сады. А для того, чтобы потеплело в квартирах всех горожан, нужно время – примерно 10-14 дней.
От момента запуска котельных и до полного поступления тепла в дома горожан может понадобиться 10-14 дней. Это связано с технологическими процессами, пусконаладочными работами (открытие вводных задвижек, устранение воздушных пробок во внутридомовых системах и т.п.), – говорится в сообщении.
В городском совете добавили, что, если произошла аварийная ситуация в доме при подаче теплоносителя, об этом нужно сообщить в городскую аварийную службу по номеру (056)736-10-02 (круглосуточно) или через контакт-центр: 056-732-12 -12, 095-732 -12-12, 096-732-12-12, 073-732-12-12.
Напомним, ранее мы писали, что отопительный сезон сегодня стартовал и в Кривом Роге.
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