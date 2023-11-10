Будет сносить с ног: синоптики предупредили об опасности в Днепре

В Днепре снова ожидается сильный ветер.

Как сообщили на сайте ГСЧС, Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии объявлено предупреждение об опасном метеорологическом явлении.

11 ноября днем в Днепре и местами Днепропетровской области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый).

Будьте внимательны на улицах. Следует обходить подозрительные деревья, билборды и электростолбы. Не забудьте взять с собой зонт. По информации синоптических сайтов, в эту субботу и воскресенье может пойти дождь.

Напомним, ранее во время сильного урагана в Днепре падали деревья на проезжую часть.

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