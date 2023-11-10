Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі стартував опалювальний сезон: скільки потрібно часу, щоб у квартирах містян стало тепло

У Дніпрі стартував опалювальний сезон: скільки потрібно часу, щоб у квартирах містян стало тепло

Сьогодні 13:23
просмотров

Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі стартував опалювальний сезон.

Новости Днепра про У Дніпрі стартував опалювальний сезон: скільки потрібно часу, щоб у квартирах містян стало тепло

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що котельні запускають поступово. Спочатку тепло подадуть до медичних установ, шкіл, дитячих садків. А для того, щоб потепліло у квартирах всіх містян, треба час – приблизно 10-14 днів.

Від моменту запуску котелень і до цілковитого надходження тепла в оселі містян може знадобитися 10-14 днів. Це пов’язано з технологічними процесами, пусконалагоджувальними роботами (відкриття ввідних засувок, усунення повітряних пробок у внутрішньобудинкових системах тощо), – йдеться у повідомленні.

У міській раді додали, що, якщо сталась аварійна ситуація в будинку під час подання теплоносія, про це треба повідомити до міської аварійної служби за номером (056)736-10-02 (цілодобово) або через контакт-центр: 056-732-12-12, 095-732 -12-12, 096-732-12-12, 073-732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що опалювальний сезон сьогодні стартував і в Кривому Розі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі стартував опалювальний сезон: скільки потрібно часу, щоб у квартирах містян стало теплоУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі “букмекери” затягували переселенців у азартні ігри
Новини Дніпра
Сьогодні 13:06
У Кривому Розі “букмекери” затягували переселенців у азартні ігри

У Кривому Розі працювали шахраї, які затягували людей в азартні…

Як жителям Дніпра оформити інвалідність під час воєнного стану: куди звертатися та що потрібно
Новини Дніпра
Сьогодні 12:51
Як жителям Дніпра оформити інвалідність під час воєнного стану: куди звертатися та що потрібно

Частина тих осіб, які мають інвалідність, можуть продовжити її автоматично.…

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія з “перевертнем”: рух ускладнено
Новини Дніпра
Сьогодні 12:35
У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія з “перевертнем”: рух ускладнено

Будь ласка, будьте обережні за кермом!

Шалене здорожчання цін на бензин у Дніпрі: експерт розповів, чи варто очікувати ріст цін на пальне
Новини Дніпра
Сьогодні 12:19
Шалене здорожчання цін на бензин у Дніпрі: експерт розповів, чи варто очікувати ріст цін на пальне

Ціни на бензин можуть зрости.

Наверх