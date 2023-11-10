У Дніпрі стартував опалювальний сезон: скільки потрібно часу, щоб у квартирах містян стало тепло

Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі стартував опалювальний сезон.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що котельні запускають поступово. Спочатку тепло подадуть до медичних установ, шкіл, дитячих садків. А для того, щоб потепліло у квартирах всіх містян, треба час – приблизно 10-14 днів.

Від моменту запуску котелень і до цілковитого надходження тепла в оселі містян може знадобитися 10-14 днів. Це пов’язано з технологічними процесами, пусконалагоджувальними роботами (відкриття ввідних засувок, усунення повітряних пробок у внутрішньобудинкових системах тощо), – йдеться у повідомленні.

У міській раді додали, що, якщо сталась аварійна ситуація в будинку під час подання теплоносія, про це треба повідомити до міської аварійної служби за номером (056)736-10-02 (цілодобово) або через контакт-центр: 056-732-12-12, 095-732 -12-12, 096-732-12-12, 073-732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що опалювальний сезон сьогодні стартував і в Кривому Розі.

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