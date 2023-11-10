В Кривом Роге «букмекеры» затягивали переселенцев в азартные игры

В Кривом Роге работали мошенники, затягивающие людей в азартные игры.

Мошеннический колл-центр работал под видом букмекерских ставок. Фигуранты дела создали интернет-платформы, где публиковали информацию о тотализаторах, уверяя, что люди могут получить прибыль, стоит только вложить немного денег.

Операторы принимали обращение от людей, желающих сделать ставки. Это были преимущественно переселенцы, которые таким образом пытались улучшить свое материальное состояние. Часто псевдобукмекеры прибегали к манипуляциям и влияли на психику жертв, чтобы они согласились отдать свои деньги.

Для поиска клиентов фигуранты создали в Кривом Роге подпольный колл-центр, насчитывавший 40 «операторов». Они поддерживали интернет-коммуникацию с участниками игры в тотализаторе и обещали «большие проценты» при незначительных вложениях.

Как только операторы получали от жертвы деньги – исчезали. Если человек пытался вернуть вложенное, тогда букмекеры угрожали ему длительной процедурой их возвращения и высокой комиссией.

Таким образом, ежемесячно нелегальный бизнес приносил его организаторам более 1 млн грн.

Установлено, что преступную схему организовали три жителя Кривого Рога. Подпольный колл-центр они обустроили в арендованном офисе в центре города, куда подбирали местных жителей в качестве «операторов» легального игрового бизнеса.

Во время обысков правоохранители нашли:

— мобильные телефоны и компьютеры с подтверждениями незаконной деятельности;

— банковские карточки, на которые игроки присылали средства;

— наличные, полученные преступным путем.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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