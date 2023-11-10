У Кривому Розі “букмекери” затягували переселенців у азартні ігри

У Кривому Розі працювали шахраї, які затягували людей в азартні ігри.

Шахрайський кол-центр працював під виглядом букмекерських ставок. Фігуранти справи створили інтернет-платформи, де публікували інформацію про тоталізатори, запевняючи, що люди можуть отримати прибуток, варто тільки вкласти трохи грошей.

Оператори приймали звернення від людей, які хотіли зробити ставки. Це переважно були переселенці, які таким чином намагалися покращити свій матеріальний стан. Часто псевдобукмекери вдавалися до маніпуляцій та впливали на психіку жертв, щоб ті погодилися віддати свої гроші.

Для пошуку клієнтів фігуранти створили у Кривому Розі підпільний кол-центр, який нараховував 40 «операторів». Вони підтримували інтернет-комунікацію з учасниками гри в тоталізатор та обіцяли «великі відсотки» при незначних вкладеннях.

Як тільки оператори отримували від жертви гроші – зникали. Якщо людина намагалася повернути вкладене, тоді «букмекери» погрожували йому тривалою процедурою їх «повернення» та високою «комісією».

Таким чином щомісяця нелегальний бізнес приносив його організаторам більше 1 млн грн.

Встановлено, що злочинну схему організували троє мешканців Кривого Рогу. Підпільний кол-центр вони облаштували в орендованому офісі у центрі міста, куди підбирали місцевих жителів як «операторів» легального ігрового бізнесу.

Під час обшуків правоохоронці знайшли:

– мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності;

– банківські картки, на які «гравці» надсилали кошти;

– готівку, одержану злочинним шляхом.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрьми.

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