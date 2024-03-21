Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре спасают бойца-добровольца, который после тяжелого ранения в голову перестал говорить

В Днепре спасают бойца-добровольца, который после тяжелого ранения в голову перестал говорить

Сегодня 15:54
просмотров

В Днепре спасают 55-летнего добровольца из Ровенской области.

Новости Днепра про В Днепре спасают бойца-добровольца, который после тяжелого ранения в голову перестал говорить

55-летний Игорь родом из Ровенской области. В днепровской больнице оказался после того, как получил тяжелое ранение в голову под Торецком. Сначала бойца доставили в прифронтовую Дружковку, а затем в Днепр.

Как рассказали врачи Игоря, мужчина пошел на войну добровольцем. Оказался в Донецкой области. Находился под Торецком. К сожалению, недавно получил огнестрельное осколочное черепно-мозговое ранение лобного участка.

Чудом, выжив после ранения в голову, Игорь оказался на операционном столе в Днепре, где хирурги 5 часов пытались спасти его жизнь.

В настоящее время Игр в реанимации. Мужчина потерял способность говорить, но понемногу восстанавливается. Впереди продолжалась реабилитация.

Игорь после ранения упустил возможность восприятия обращенного языка, не мог говорить, даже называть свое имя. Теперь еще в реанимации. Начал говорить первые слова и активно восстанавливаться. Но предстоит активная реабилитация в современном реабилитационном центре. Уже знаем, что Игорь вернется домой без существенных нарушений, сможет работать и наставлять своих сыновей, – рассказывает врач.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре спасают бойца-добровольца, который после тяжелого ранения в голову перестал говоритьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасают бойца-добровольца, который после тяжелого ранения в голову перестал говоритьРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Кибермошенник из Кривого Рога выманил у людей 200 тысяч гривен с чужими сим-картами
    Новости Днепра
    Сегодня 14:50
    Кибермошенник из Кривого Рога выманил у людей 200 тысяч гривен с чужими сим-картами

    В Кривом Роге задержали кибер-мошенника.

    Авария на блокпосту на Днепропетровщине, в которой пострадал правоохранитель: подробности от полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 12:21
    Авария на блокпосту на Днепропетровщине, в которой пострадал правоохранитель: подробности от полиции

    Полицейские открыли уголовное производство!

    В Каменском отказались переименовывать улицы, названные в честь советских деятелей: как это объяснили
    Новости Днепра
    Сегодня 11:27
    В Каменском отказались переименовывать улицы, названные в честь советских деятелей: как это объяснили

    В Каменском не переименуют некоторые улицы, названные в честь некоторых…

    Масштабное ДТП на Днепропетровщине с 5 погибшими и 12 пострадавшими: водителю микроавтобуса сообщили о подозрении
    Новости Днепра
    Сегодня 10:45
    Масштабное ДТП на Днепропетровщине с 5 погибшими и 12 пострадавшими: водителю микроавтобуса сообщили о подозрении

    Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Последние новости

    В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия
    В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия

    В Днепровском районе хотят потратить на укрытие в школе около 16 млн гривен.

    Сегодня 18:02
    просмотров
    Кто еще кроме семейного врача может выписать направление на обследование и как его получить: инструкция
    Кто еще кроме семейного врача может выписать направление на обследование и как его получить: инструкция

    В Украине сдать анализы бесплатно или сделать любую другую медицинскую процедуру можно только по направлению от врача.  Выписать такое направление может не только семейный врач.

    Сегодня 17:26
    4
    просмотров
    Медики рассказали о травмах водителя Lexus и патрульного, сбитого на блокпосте на трассе Днепр — Кривой Рог
    Медики рассказали о травмах водителя Lexus и патрульного, сбитого на блокпосте на трассе Днепр — Кривой Рог

    Медики рассказали о состоянии пострадавших в результате аварии на блокпосте Днепропетровщины.

    Сегодня 16:38
    1
    просмотров
    Возле ТЦ «Новый Центр» в Днепре автомобиль насмерть сбил мужчину
    Возле ТЦ «Новый Центр» в Днепре автомобиль насмерть сбил мужчину

    Предварительно, мужчина перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора.

    Сегодня 15:03
    10
    просмотров
    Необычные факты о проспекте Науки в Днепре: рельсы посреди дороги и «Гульбище Средней улицы»
    Необычные факты о проспекте Науки в Днепре: рельсы посреди дороги и «Гульбище Средней улицы»

    В этом году проспект Гагарина получил новое «имя» и стал проспектом Науки. Первые здания на этой территории стали появляться в начале прошлого века.

    Сегодня 15:02
    4
    просмотров
    Кибермошенник из Кривого Рога выманил у людей 200 тысяч гривен с чужими сим-картами
    Кибермошенник из Кривого Рога выманил у людей 200 тысяч гривен с чужими сим-картами

    В Кривом Роге задержали кибер-мошенника.

    Сегодня 14:50
    2
    просмотров
    В Днепре изменили часы продажи алкоголя
    В Днепре изменили часы продажи алкоголя

    20 марта в Днепре прошла очередная сессия горсовета.

    Сегодня 14:14
    17
    просмотров
    В Днепре анонсировали конец отопительного сезона: появился документ
    В Днепре анонсировали конец отопительного сезона: появился документ

    В Днепре появился проект распоряжения по завершению отопительного сезона.

    Сегодня 13:44
    12
    просмотров
    Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на международном турнире по бадминтону: поздравляем
    Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на международном турнире по бадминтону: поздравляем

    Замечательный результат!

    Сегодня 13:43
    5
    просмотров
    Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)
    Как в 1990-х выглядели рынки Днепра: их уже не существует (ФОТО)

    В конце 1990-х годов в Днепре работало намного больше рынков, чем сейчас. Находились они в совсем неприспособленных для этого местах – на стадионе, в центре города, у театров. Купить там можно было все, что угодно – от еды до одежды.

    Сегодня 13:08
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх