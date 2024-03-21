В Днепре спасают бойца-добровольца, который после тяжелого ранения в голову перестал говорить

В Днепре спасают 55-летнего добровольца из Ровенской области.

55-летний Игорь родом из Ровенской области. В днепровской больнице оказался после того, как получил тяжелое ранение в голову под Торецком. Сначала бойца доставили в прифронтовую Дружковку, а затем в Днепр.

Как рассказали врачи Игоря, мужчина пошел на войну добровольцем. Оказался в Донецкой области. Находился под Торецком. К сожалению, недавно получил огнестрельное осколочное черепно-мозговое ранение лобного участка.

Чудом, выжив после ранения в голову, Игорь оказался на операционном столе в Днепре, где хирурги 5 часов пытались спасти его жизнь.

В настоящее время Игр в реанимации. Мужчина потерял способность говорить, но понемногу восстанавливается. Впереди продолжалась реабилитация.

Игорь после ранения упустил возможность восприятия обращенного языка, не мог говорить, даже называть свое имя. Теперь еще в реанимации. Начал говорить первые слова и активно восстанавливаться. Но предстоит активная реабилитация в современном реабилитационном центре. Уже знаем, что Игорь вернется домой без существенных нарушений, сможет работать и наставлять своих сыновей, – рассказывает врач.

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