У Дніпрі рятують бійця-добровольця, який після важкого поранення в голову перестав говорити

55-річний Ігор родом із Рівненщини. У дніпровській лікарні опинився після того, як отримав важке поранення в голову під Торецьком. Спочатку бійця доправили до прифронтової Дружківки, а потім до Дніпра.
Як розповіли лікарі Ігоря, чоловік пішов на війну добровольцем. Опинився на Донеччині. Перебував під Торецьком. На жаль, нещодавно отримав вогнепальне осколкове черепно-мозкового поранення лобної ділянки.
Дивом, виживши після поранення в голову, Ігор опинився на операційному столі в Дніпрі, де хірурги упродовж 5 годин намагалися врятувати його життя.
Нині Ігор у реанімації. Чоловік втратив здатність говорити, але потроху відновлюється. Попереду тривала реабілітація.
Ігор після поранення втратив змогу сприйняття зверненої мови, не міг говорити, навіть називати своє ім’я. Зараз ще в реанімації. Почав казати перші слова та активно відновлюватись. Але попереду активна реабілітація в сучасному реабілітаційному центрі. Вже знаємо, що Ігор повернеться додому без суттєвих порушень, зможе працювати та наставляти своїх синів, – розповідає лікар.
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