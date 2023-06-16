В Днепре создадут парк мемов из демонтированных памятников

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На территории Днепровского художественного музея под открытым небом создадут парк мемов из демонтированных в городе памятников. Соответствующий проект победил в конкурсном отборе Украинского культурного фонда, а затем получит грант на частичное финансирование для его реализации.

«По условиям конкурса 70% гранта финансирует городской бюджет, остальные 30% — Украинский культурный фонд. Началась переговорная процедура, и надеемся, что через две недели уже подпишем договор о финансировании. Над реализацией этого интересного проекта, то есть созданием парка мемов, будут работать архитекторы, дизайнеры, проектанты. Гордимся тем, что можем его воплотить», – отметила заместитель городского головы, директор департамента гуманитарной политики городского совета Ксения Сушко.

Соавтор данного проекта, представитель школы им. Сидура Сергей Бурбело рассказал: «Идея создать такой парк мем возникла, когда сносили памятники, связанные с имперской, советской эпохами. На одной локации разместятся свергнутые памятники, которые соединим с помощью различных проекций, QR-кодов и других современных средств. Горожане сами смогут создавать мемы с уже отжившими персонажами, не имеющими, так сказать, никакой ценности. Например, у кого-то чемодан в руке может появиться или головной убор на голове, или из руки сделать детские качели, или рядом с памятником площадку для фотосессии и другие развлекательные вещи. Будет 5-6 памятников. В реализации этого проекта школа имени Сидура берет на себя проектные решения, дизайн, художественный музей – научную часть».

По словам заместителя директора Днепровского художественного музея по научной работе Сергея Несмачного, в парке мемов будут памятники Пушкину, Горькому, Чкалову, Петровскому, Ломоносову.

«У нас есть территория, которая не используется в качестве художественной площадки, имея при этом определенный потенциал. В прошлом демонтированные памятники были лицом города, а сейчас их можно интерпретировать заново, создав парк свергнутых идолов. Конечно, планируем проводить экскурсии», – добавил Сергей Несмачный.

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