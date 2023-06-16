У Дніпрі створять парк мемів із демонтованих пам’ятників

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На території Дніпровського художнього музею просто неба створять парк мемів із демонтованих у місті пам’ятників. Відповідний проєкт переміг у конкурсному відборі Українського культурного фонду, а відтак – отримає грант на часткове фінансування для його реалізації.

«За умовами конкурсу 70 % гранту фінансує міський бюджет, решту 30 % — Український культурний фонд. Розпочалася переговорна процедура, і сподіваємося, що за два тижні вже підпишемо договір про фінансування. Над реалізацією цього цікавого проєкту, тобто створенням парку мемів, працюватимуть архітектори, дизайнери, проєктанти. Пишаємося тим, що можемо його втілити», – наголосила заступниця міського голови, директорка департаменту гуманітарної політики міської ради Ксенія Сушко.

Співавтор згаданого проєкту, представник школи ім. Сідура Сергій Бурбело розповів: «Ідея створити такий парк мемів виникла, коли зносили пам’ятники, пов’язані з імперською, радянською епохами. На одній локації розмістяться повалені пам’ятники, які з’єднаємо за допомогою різних проєкцій, QR-кодів та інших сучасних засобів. Містяни самі зможуть створювати меми із персонажами, які вже віджили і не мають, так би мовити, жодної цінності. Наприклад, у когось валіза в руці може з’явитися чи головний убір на голові, чи з руки зробити дитячу гойдалку, або поруч з пам’ятником майданчик для фотосесії та інші розважальні речі. Буде 5-6 пам’ятників. У реалізації цього проєкту школа імені Сідура бере на себе проєктні рішення, дизайн, художній музей — наукову частину».

За словами заступника директора Дніпровського художнього музею з наукової роботи Сергія Несмачного, у парку мемів будуть пам’ятники Пушкіну, Горькому, Чкалову, Петровському, Ломоносову.

«У нас є територія, яка не використовується як мистецький майданчик, маючи при цьому певний потенціал. У минулому демонтовані пам’ятники були обличчям міста, а зараз їх можна заново інтерпретувати, створивши парк повалених ідолів. Звісно, плануємо проводити екскурсії», – додав Сергій Несмачний.

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