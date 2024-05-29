Скоро будет урожай: в ботсаду Днепра цветет хурма

В Ботаническом саду в Днепре цветет хурма.

В Ботсаде ДНУ растет два сорта гибридной хурмы: Сосновская и Никитская Бордовая. Деревья уже зацвели и скоро принесут плоды. Обычно они созревают к концу сентября – началу октября.

Во время цветения на хурме появляются желтые цветки с четырьмя лепестками. Урожай из одного дерева достигает 100 кг.

Фотографиями цветения хурмы в Ботсаде ДНУ поделился его директор Анатолий Кабар в Facebook.

«25.05.2024 г. Сорта Хурмы гибридной (вроде Сосновская и Никитская Бордовая) в Ботаническом саду ДНУ цветут», — написал Анатолий Кабар.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре в парке Шевченко цветет экзотический цветок из Африки.

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