Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Скоро будет урожай: в ботсаду Днепра цветет хурма

Сегодня 13:21
просмотров

В Ботаническом саду в Днепре цветет хурма.

Новости Днепра про Скоро будет урожай: в ботсаду Днепра цветет хурма

В Ботсаде ДНУ растет два сорта гибридной хурмы: Сосновская и Никитская Бордовая. Деревья уже зацвели и скоро принесут плоды. Обычно они созревают к концу сентября – началу октября.

Во время цветения на хурме появляются желтые цветки с четырьмя лепестками. Урожай из одного дерева достигает 100 кг.

Фотографиями цветения хурмы в Ботсаде ДНУ поделился его директор Анатолий Кабар в Facebook.

«25.05.2024 г. Сорта Хурмы гибридной (вроде Сосновская и Никитская Бордовая) в Ботаническом саду ДНУ цветут», — написал Анатолий Кабар.

Новости Днепра про Скоро будет урожай: в ботсаду Днепра цветет хурма

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре в парке Шевченко цветет экзотический цветок из Африки.

Читайте также:

Новости Днепра про Скоро будет урожай: в ботсаду Днепра цветет хурмаУкраїнська Новости Днепра про Скоро будет урожай: в ботсаду Днепра цветет хурмаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре предоставляют государственную помощь на детей: как и где оформить
    Новости Днепра
    Сегодня 12:38
    В Днепре предоставляют государственную помощь на детей: как и где оформить

    В Днепре семьи с детьми могут получить государственную социальную помощь.

    В Днепре на все лето перекроют улицу Владимира Великого: как будет курсировать транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 10:29
    В Днепре на все лето перекроют улицу Владимира Великого: как будет курсировать транспорт

    В Днепре на три месяца перекроют улицу Владимира Мономаха.

    В Днепре 29 мая общественный транспорт будет работать в штатном режиме, но не весь: какие изменения
    Новости Днепра
    Сегодня 09:07
    В Днепре 29 мая общественный транспорт будет работать в штатном режиме, но не весь: какие изменения

    Днепровский городской совет сообщает жителям Днепра об изменениях в работе…

    В Днепре во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп женщины
    Новости Днепра
    Сегодня 07:46
    В Днепре во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп женщины

    На одной из улиц Днепра возникло возгорание в квартире.

    Последние новости

    На Днепропетровщине горе-мать снимала порнографию с участием 8-летнего сына
    На Днепропетровщине горе-мать снимала порнографию с участием 8-летнего сына

    В Днепропетровской области будут судить женщину за совершение сексуального насилия над своим 8-летним сыном и изготовление порнографии с его участием.

    Сегодня 13:05
    2
    просмотров
    В Днепре предоставляют государственную помощь на детей: как и где оформить
    В Днепре предоставляют государственную помощь на детей: как и где оформить

    В Днепре семьи с детьми могут получить государственную социальную помощь.

    Сегодня 12:38
    4
    просмотров
    Стало известно, когда ограниченно пригодным нужно пройти перекомиссию
    Стало известно, когда ограниченно пригодным нужно пройти перекомиссию

    Выяснилось, когда мужчинам со статусом "ограниченно годен" нужно пройти перекомиссию и сколько времени на это дается.

    Сегодня 12:36
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина заболел ботулизмом после того, как съел рыбу
    На Днепропетровщине мужчина заболел ботулизмом после того, как съел рыбу

    В Новомосковске мужчина отравился речной рыбой домашнего приготовления.

    Сегодня 11:45
    0
    просмотров
    В Кривом Роге сын разрыл могилу отца, потому что тот ему приснился и попросил принести духи
    В Кривом Роге сын разрыл могилу отца, потому что тот ему приснился и попросил принести духи

    В Кривом Роге на Днепропетровщине произошел странный инцидент.

    Сегодня 11:05
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине автомобиль сбил 9-летнего ребенка, который ехал на велосипеде
    На Днепропетровщине автомобиль сбил 9-летнего ребенка, который ехал на велосипеде

    В Апостоловом Криворожского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя автомобиля "Skoda" и девятилетнего ребенка, который ехал на велосипеде.

    Сегодня 10:56
    2
    просмотров
    В Днепре на все лето перекроют улицу Владимира Великого: как будет курсировать транспорт
    В Днепре на все лето перекроют улицу Владимира Великого: как будет курсировать транспорт

    В Днепре на три месяца перекроют улицу Владимира Мономаха.

    Сегодня 10:29
    2
    просмотров
    В Кривом Роге спасатели снимали кота с 9 этажа жилого дома
    В Кривом Роге спасатели снимали кота с 9 этажа жилого дома

    Сотрудников ГСЧС вызвали на одну из улиц Кривого Рога для спасения котенка.

    Сегодня 10:00
    2
    просмотров
    В Днепре 29 мая общественный транспорт будет работать в штатном режиме, но не весь: какие изменения
    В Днепре 29 мая общественный транспорт будет работать в штатном режиме, но не весь: какие изменения

    Днепровский городской совет сообщает жителям Днепра об изменениях в работе общественного транспорта 29 мая.

    Сегодня 09:07
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации
    На Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации

    В Днепропетровской области судили мужчину, который официально отказался от мобилизации после того, как получил повестку.

    Сегодня 08:33
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх