Скоро будет урожай: в ботсаду Днепра цветет хурма

В Ботсаде ДНУ растет два сорта гибридной хурмы: Сосновская и Никитская Бордовая. Деревья уже зацвели и скоро принесут плоды. Обычно они созревают к концу сентября – началу октября.
Во время цветения на хурме появляются желтые цветки с четырьмя лепестками. Урожай из одного дерева достигает 100 кг.
Фотографиями цветения хурмы в Ботсаде ДНУ поделился его директор Анатолий Кабар в Facebook.
«25.05.2024 г. Сорта Хурмы гибридной (вроде Сосновская и Никитская Бордовая) в Ботаническом саду ДНУ цветут», — написал Анатолий Кабар.
Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре в парке Шевченко цветет экзотический цветок из Африки.
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