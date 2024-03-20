В Днепре снова заметили мужчину на странном велосипеде с одним гигантским колесом (ВИДЕО)

В Днепре заметили мужчину, который передвигался по городу на одном из первых выдуманных человечеством велосипедов. Спроектированный в 1870-х годах транспорт приобрел популярность и до появления более современных двухколесных велосипедов был одним из основных средств передвижения.
Пенни-фартинг – это один из ранних типов велосипедов, характеризующийся очень большим передним и маленьким задним колесом. Его еще называют «гран-би» или «высокое колесо».
Впоследствии странный транспорт заменили привычные для нас велосипеды с колесами одинакового размера, а пенни-фартинг использовался циркачами во время праздничных ярмарок как элемент зрелищного шоу.
В Днепре не впервые замечают велосипедиста, передвигающегося по городу на странном транспорте. Ранее мужчину в красном костюме, который ехал рядом с машинами, видели в одном из районов, сообщает Dnepr.info.
Горожане предполагают, что мужчина пересел на странный велосипед, чтобы не стоять в пробках или просто поднять настроение прохожим.
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