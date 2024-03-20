У Дніпрі помітили чоловіка на дивному велосипеді з одним гігантським колесом (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили чоловіка, який пересувався містом на одному із перших вигаданих людством велосипедів. Спроєктований у 1870-х роках транспорт набув популярності й до появи більш сучасних двоколісних роверів був одним з основних засобів пересування.
Пенні-фартинг – це один із ранніх типів велосипедів, що характеризується дуже великим переднім і маленьким заднім колесом. Його ще називають “гран-бі” або “високе колесо”.
Згодом чудернацький транспорт замінили звичні для нас велосипеди з колесами однакового розміру, а пенні-фартинг використовувався циркачами під час святкових ярмарків, як елемент видовищного шоу.
У Дніпрі не вперше помічають велосипедиста, який пересувається містом на чудернацькому транспорті. Раніше чоловіка у червоному костюмі, що їхав поруч з машинами бачили в одному із районів, повідомляє Dnepr.info.
Містяни припускають, що чоловік пересів на дивний велосипед, аби не стояти в заторах, або просто підняти настрій перехожим.
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