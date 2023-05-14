В Днепре снова искали взрывчатку в здании ОГА

За прошедшие сутки в Днепре снова было несколько сообщений о минировании.

Об этом сообщили на сайте Днепровского горсовета.

Так, только за минувшие сутки в колцентр СБУ поступило сообщение о минировании более 200 объектов.

Во время первой волны «минирований» аноним сообщил о взрывчатке в 38 больницах, аэропорту, здании СБУ. Во второй раз поступила информация об опасных взрывных предметах в судах, школах, детсадах, вагонах метро и здании ОГА.

Правоохранители проверили 176 объектов, где, вероятно, могла находиться взрывчатка. Это 154 учебных заведения, здание областной государственной администрации и 6 станций метро.

В обоих случаях информация о заминировании не подтвердилась, каких-либо взрывных и опасных для жизни или здоровья устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов не обнаружено. Отмечается, что силы ГСЧС не привлекались.

Напомним, в Днепре недавно уже проверяли информацию о взрывчатке в здании ОГА.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: