В Днепре снова искали взрывчатку в здании ОГА

Об этом сообщили на сайте Днепровского горсовета.
Так, только за минувшие сутки в колцентр СБУ поступило сообщение о минировании более 200 объектов.
Во время первой волны «минирований» аноним сообщил о взрывчатке в 38 больницах, аэропорту, здании СБУ. Во второй раз поступила информация об опасных взрывных предметах в судах, школах, детсадах, вагонах метро и здании ОГА.
Правоохранители проверили 176 объектов, где, вероятно, могла находиться взрывчатка. Это 154 учебных заведения, здание областной государственной администрации и 6 станций метро.
В обоих случаях информация о заминировании не подтвердилась, каких-либо взрывных и опасных для жизни или здоровья устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов не обнаружено. Отмечается, что силы ГСЧС не привлекались.
Напомним, в Днепре недавно уже проверяли информацию о взрывчатке в здании ОГА.
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