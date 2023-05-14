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У Дніпрі знову шукали вибухівку в будівлі ОДА

Сьогодні 09:40
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За минулу добу в Дніпрі знову було декілька повідомлень про мінування.

Новости Днепра про У Дніпрі знову шукали вибухівку в будівлі ОДА

Про це повідомили на сайті Дніпровської міськради.

Так, тільки за минулу добу до колцентру СБУ надійшло повідомлення про мінування більш як 200 об’єктів. 

Під час першої хвилі “мінувань” анонім повідомив про вибухівку в 38 лікарнях, аеропорту, будівлі СБУ. Вдруге надійшла інформація про небезпечні вибухові предмети в судах, школах, дитсадках, вагонах метро та будівлі ОДА. 

Правоохоронці перевірили 176 об’єктів, де ймовірно могла знаходитися вибухівка. Це 154 заклади освіти, будівля обласної державної адміністрації та 6 станцій метро. 

В обох випадках інформація про замінування не підтвердилася, будь-яких вибухових та небезпечних для життя чи здоров’я пристроїв, вибухових речовин або конструктивно схожих на них предметів не виявлено. Зазначається, що сили ДСНС не залучалися.

Нагадаємо, у Дніпрі нещодавно вже перевіряли інформацію про вибухівку в будівлі ОДА. 

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