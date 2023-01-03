У Дніпрі шукали вибухівку в будівлі ОДА

У Дніпрі невідомий повідомив про замінування будівлі ОДА.

Поліціянти минулої доби отримали повідомлення про замінування адмін будівель у низці областей України. Шукали вибухівку в Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.

Як повідомили в міськраді, у Дніпрі вибухотехніки обстежували приміщення та прилеглі території обласної державної адміністрації. На час обстеження евакуювали працівників установи. Проте будь-яких вибухових та небезпечних для життя чи здоров’я пристроїв, вибухових речовин або конструктивно схожих на них предметів виявлено не було.

Крім цього, у Новокодацькому районі вчора стався вибух. До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що 34 річний чоловік на одній з вулиць міста знайшов невідомий йому саморобний вибуховий пристрій, забрав його додому, де той здетонував. Внаслідок вибуху він отримав тілесні ушкодження ока.

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