В Днепре снова выключат уличное освещение и не будет ездить электротранспорт

В Днепре снова будут выключать уличное освещение

По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Есть определенные ограничения, но полностью контролируемые.

Мэр отметил, что графики отключения света будут плановыми. Однако в городе снова не будет уличного освещения, а вечером будут отменены технические рейсы электротранспорта.

Впрочем, есть надежда, что это временные ограничения и уже завтра ситуация наладится.

Отметим, что в начале недели в Днепре вернули уличное освещение после трех недель его отсутствия.

Напомним, сегодня Украина пережила очередную массовую ракетную атаку. В Днепре попаданий нет, но под ударом находились объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге. Часть ракет сбила ПВО. По словам Укрэнерго, есть проблемы с электроэнергией в разных областях Украины.

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