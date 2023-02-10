Ще 7 ракет на підльоті: Вілкул прокоментував вибухи у Кривому Розі

Сьогодні росіяни знову тероризують Україну.

О 8:29 у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу. Зараз червона вся Україна.

Близько 9:30 у Кривому Розі пролунали вибухи. Цю інформацію прокоментував Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу.

За його словами, на підльоті до міста ще 7 ракет.

Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в Інтернет. Всі залишаємось в укриттях. Ще 7 ракет до нас на підльоті, – написав Вілкул.

Будь ласка, бережіть себе та будьте в безпечних місцях!

Нагадаємо, у Дніпрі через загрозу ракетного удару зупинили електротранспорт.

Читайте також:

Українська

Автор: