Демонтують два під’їзди та встановлюють вікна: що буде з будинком №118 на Перемозі у Дніпрі

14 січня росіяни вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.

Два під’їзди будинку були зруйновані, пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. На жаль, 46 чоловік загинули, більше 80 отримали поранення.

Сьогодні стало відомо, що буде з будинком №118 на Набережній Перемоги. За попередніми висновками експертизи, демонтажу підлягають залишки другого та третього під’їздів. Роботи проведуть після замовлення проєкту.

Про це повідомляє “ДніпроТВ”.

В інших під’їздах будинку зараз вставляють віконні блоки: станом на 9 лютого вже встановлено майже 900, ще планується встановити близько 500. У будинку є світло, вода та тепло. Працюють усі ліфти, окрім одного, який планується замінити.

Уже є попередні висновки інструментального обстеження (експертизи) щодо пошкоджених під’їздів. Демонтажу підлягають залишки 2 та 3 під’їздів, що у 3 корпусі. Буде замовлено проєкт, після чого можна буде провести ці роботи. У сусідніх під’їздах, що вціліли, також буде встановлено вікна та улаштовано віконні укоси“, – зазначив Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства міськради.

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