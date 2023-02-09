Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Демонтують два під’їзди та встановлюють вікна: що буде з будинком №118 на Перемозі у Дніпрі

Демонтують два під’їзди та встановлюють вікна: що буде з будинком №118 на Перемозі у Дніпрі

Сьогодні 14:59
просмотров

14 січня росіяни вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.

Новости Днепра про Демонтують два під'їзди та встановлюють вікна: що буде з будинком №118 на Перемозі у Дніпрі

Два під’їзди будинку були зруйновані, пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. На жаль, 46 чоловік загинули, більше 80 отримали поранення.

Сьогодні стало відомо, що буде з будинком №118 на Набережній Перемоги. За попередніми висновками експертизи, демонтажу підлягають залишки другого та третього під’їздів. Роботи проведуть після замовлення проєкту.

Про це повідомляє “ДніпроТВ”.

В інших під’їздах будинку зараз вставляють віконні блоки: станом на 9 лютого вже встановлено майже 900, ще планується встановити близько 500. У будинку є світло, вода та тепло. Працюють усі ліфти, окрім одного, який планується замінити.

Уже є попередні висновки інструментального обстеження (експертизи) щодо пошкоджених під’їздів. Демонтажу підлягають залишки 2 та 3 під’їздів, що у 3 корпусі. Буде замовлено проєкт, після чого можна буде провести ці роботи. У сусідніх під’їздах, що вціліли, також буде встановлено вікна та улаштовано віконні укоси“, – зазначив Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства міськради.

Новости Днепра про Демонтують два під'їзди та встановлюють вікна: що буде з будинком №118 на Перемозі у Дніпрі

Читайте також:

Новости Днепра про Демонтують два під'їзди та встановлюють вікна: що буде з будинком №118 на Перемозі у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Демонтують два під'їзди та встановлюють вікна: що буде з будинком №118 на Перемозі у ДніпріРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки: росіяни двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:38
    Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки: росіяни двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії

    Сьогодні, 9 лютого, росіяни вже двічі вдарили по Марганцю з…

    Годувала терористів: на Дніпропетровщині викрили компанію, яка фінансувала так звану “ДНР”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:34
    Годувала терористів: на Дніпропетровщині викрили компанію, яка фінансувала так звану “ДНР”

    На Дніпропетровщині СБУ викрила продовольчу компанію, яка фінансувала так звану…

    У Дніпрі горів двоповерховий будинок: 10 рятувальників гасили пожежу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    У Дніпрі горів двоповерховий будинок: 10 рятувальників гасили пожежу

    Сьогодні, 9 лютого, о 05:10 на лінію «101» повідомили про…

    “До роботи ставлюся по-військовому вимогливо та чітко”: новий очільник ДніпроОВА звернувся до мешканців області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:47
    “До роботи ставлюся по-військовому вимогливо та чітко”: новий очільник ДніпроОВА звернувся до мешканців області

    7 лютого на посаду очільника Дніпропетровської ОВА було призначено Сергія…

    Наверх