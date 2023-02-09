Після потужного землетрусу Туреччина зрушила на 3 метри на південний захід (ФОТО)

Внаслідок землетрусу в Туреччині 6 лютого літосферні плити зсунулися на 3 метри.

Таку думку висловив президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії Карло Дольоні, пише італійська газета Corriere della Sera.

Те, що ми називаємо Аравійською плитою, перемістилося приблизно на три метри в напрямку з північного сходу на південний захід відносно Анатолійської плити, – зазначив науковець

По суті, Туреччина ніби перемістилася відносно Аравійської плити на три метри на південний захід, вздовж 150-кілометрової лінії розлому, яка виникла після землетрусу.

Краще зрозуміти масштаби катаклізму допоможуть фото з Туреччини, де видно, що розколи виникли посеред дороги чи залізниці.

На світлині вище розколота автомобільна дорога в провінції Кахраманмараш в південо-східній Туреччині. Світлину опублікував турецький геолог зі Стамбульського технічного університету Дженгіз Забджі.

На знімку нижче можна побачити зміщену залізницю у населеному пункті Секероба.

За словами італійського вченого Дольоні, підземні поштовхи були такої потужності, що в Італії після землетрусу оголосили загрозу цунамі.

Він зазначив, що країнам на захід від Середземного моря наразі хвилюватися не треба, але ці події не можна ігнорувати, адже землетрус це процес, який ніколи не припиняється. До прикладу в Італії, є зони сейсмічної активності на які варто звернути увагу. Зауважимо, що під час землетрусу в Туреччині та Сирії системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС зафіксували підземні поштовхи. Втім, в “Енергоатомі” кажуть, що АЕС в Україні можуть витримати землетрус потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера. Станом на зараз відомо, що в Туреччині загинуло 14 тисяч людей, ще більше 63 тисяч отримали поранення. У Сирії загинуло 2992 людини. Таким чином, загальна кількість жертв складає більше 17 тисяч людей. Нагадаємо, раніше ми писали про стан дітей-сирот з Кривого Рогу, які зараз перебувають в Туреччині.

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