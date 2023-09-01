У Кривому Розі фахівці виявили колосальне забруднення річок

Про це інформує Управління екології виконкому Криворізької міської ради у Facebook.
Відібрані в серпні проби води в річках Інгулець та Саксагань показали перевищення допустимих показників хлоридів, сульфатів та решти речовин, які забруднюють водойми. Водночас якщо порівнювати з липнем, то якість води покращилася.
Наразі є такі перевищення:
Підприємствам Кривого Рогу знову нагадали про необхідність дотримуватися правил водокористування, які зазначені в дозвільних документах. Екологи також слідкують за несанкціонованими витоками, зокрема від приватних домоволодінь, які забруднюють водойми міста.
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