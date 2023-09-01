У Кривому Розі фахівці виявили колосальне забруднення річок

Фахівці розповіли результати щомісячного моніторингу якості води в річках Кривого Рогу.

Про це інформує Управління екології виконкому Криворізької міської ради у Facebook.

Відібрані в серпні проби води в річках Інгулець та Саксагань показали перевищення допустимих показників хлоридів, сульфатів та решти речовин, які забруднюють водойми. Водночас якщо порівнювати з липнем, то якість води покращилася.

Наразі є такі перевищення:

Інгулець – сухого залишку, хлоридів, сульфатів;

Саксагань – сухого залишку, хлоридів, сульфатів, біохімічного та хімічного споживання кисню.

Підприємствам Кривого Рогу знову нагадали про необхідність дотримуватися правил водокористування, які зазначені в дозвільних документах. Екологи також слідкують за несанкціонованими витоками, зокрема від приватних домоволодінь, які забруднюють водойми міста.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: