Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі фахівці виявили колосальне забруднення річок

Сьогодні 16:58
просмотров

Фахівці розповіли результати щомісячного моніторингу якості води в річках Кривого Рогу.

Новости Днепра про У Кривому Розі фахівці виявили колосальне забруднення річок

Про це інформує Управління екології виконкому Криворізької міської ради у Facebook.

Відібрані в серпні проби води в річках Інгулець та Саксагань показали перевищення допустимих показників хлоридів, сульфатів та решти речовин, які забруднюють водойми. Водночас якщо порівнювати з липнем, то якість води покращилася. 

Наразі є такі перевищення:

  • Інгулець – сухого залишку, хлоридів, сульфатів;
  • Саксагань – сухого залишку, хлоридів, сульфатів, біохімічного та хімічного споживання кисню.

Підприємствам Кривого Рогу знову нагадали про необхідність дотримуватися правил водокористування, які зазначені в дозвільних документах. Екологи також слідкують за несанкціонованими витоками, зокрема від приватних домоволодінь, які забруднюють водойми міста.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі фахівці виявили колосальне забруднення річокУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі фахівці виявили колосальне забруднення річокРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Усі командири оборони “Азовсталі” повертаються з Туреччини в Україну
новини України
08.07.2023 16:44
Усі командири оборони “Азовсталі” повертаються з Туреччини в Україну

Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що командири оборони "Азовсталі" повертаються…

Ердоган проти Киличдароглу: стали відомі перші результати виборів президента у Туреччині
Світові новини
28.05.2023 19:46
Ердоган проти Киличдароглу: стали відомі перші результати виборів президента у Туреччині

28 травня у Туреччині відбулися президентські вибори.

У небі над столицею Туреччини помітили літаючий диван (ВІДЕО)
Світові новини
19.05.2023 17:58
У небі над столицею Туреччини помітили літаючий диван (ВІДЕО)

Мешканці столиці Туреччини, Анкари, були вражені, коли над містом у…

Ердоган vs Киличдароглу: у Туреччині не вибрали президента та готуються до другого туру
Світові новини
15.05.2023 16:32
Ердоган vs Киличдароглу: у Туреччині не вибрали президента та готуються до другого туру

Ердоган був за крок до перемоги.

Наверх