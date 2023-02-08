Укрпошта випустить нову марку “Воїни світла. Воїни добра”: коли та кому вона присвячена

«Укрпошта» запускає нову марку «Воїни світла. Воїни добра».

Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Вона присвячена тим, хто знову і знову повертає світло та тепло в наші домівки, ремонтує наші дороги після обстрілів та деокупаціі та тримає нас на зв’язку: дорожникам, зв’язківцям, енергетикам, водопостачальникам та газовикам.

У блоці 5 марок М-номіналу. Дата виходу – 15 лютого, але вже сьогодні можна замовити її в онлайн-магазині пошти. Тираж випуску — 300 тис. примірників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що “Укрпошта” випустила марки “Херсон – це Україна” та “Кримський міст на біс”.

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