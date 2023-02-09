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Землетруси в Туреччині: що з дітьми-сиротами з Кривого Рогу, яких евакуювали туди через війну

Сьогодні 10:26
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Дітей евакуювали до Туреччини через війну.

Новости Днепра про Землетруси в Туреччині: що з дітьми-сиротами з Кривого Рогу, яких евакуювали туди через війну

Уже третій день в Туреччині оговтуються від потужних землетрусів, які сталися на південному-сході країни, поруч з кордоном Сирії. За останніми даними, внаслідок цього загинуло більше 15 тисяч людей. У Туреччині – 12 873 людини, травмовані 62 937. У Сирії загинуло 2992 людини. Загальне число – 15 865.

Наразі в Туреччині знаходиться багато українців, які виїхали туди через війну. Серед них діти-сироти з Криворізького інтернату, яких евакуювали з України до Туреччини навесні 2022. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що зараз з ними.
 
За його словами, вони перебувають в місті Сіде, це на півдні країни, де землетрусів не було, тому дітям нічого не загрожує.
 

Криворізькі діти перебувають в безпечному місці – в місті Сіде на півдні Туреччини, де не було землетрусів. Керівник групи перебуває на постійному зв’язку з Департаментом освіти і науки Криворізької міської ради та консульством України в Туреччині. Дітям нічого не загрожує. І ми дуже чекаємо, що після нашої Перемоги діти якнайскоріше повернуться додому,- написав Вілкул.

За словами українського МЗС, загиблих серед наших громадян немає, але були ті, хто звернувся за допомогою. Раніше повідомлялося, що двоє українців загинули в наслідок землетрусу в місті Хатай, але пізніше з’ясувалося, що їх вдалося врятувати із-під завалів. 

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Новости Днепра про Землетруси в Туреччині: що з дітьми-сиротами з Кривого Рогу, яких евакуювали туди через війнуУкраїнська Новости Днепра про Землетруси в Туреччині: що з дітьми-сиротами з Кривого Рогу, яких евакуювали туди через війнуРусский

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