Землетруси в Туреччині: що з дітьми-сиротами з Кривого Рогу, яких евакуювали туди через війну

Уже третій день в Туреччині оговтуються від потужних землетрусів, які сталися на південному-сході країни, поруч з кордоном Сирії. За останніми даними, внаслідок цього загинуло більше 15 тисяч людей. У Туреччині – 12 873 людини, травмовані 62 937. У Сирії загинуло 2992 людини. Загальне число – 15 865.
Криворізькі діти перебувають в безпечному місці – в місті Сіде на півдні Туреччини, де не було землетрусів. Керівник групи перебуває на постійному зв’язку з Департаментом освіти і науки Криворізької міської ради та консульством України в Туреччині. Дітям нічого не загрожує. І ми дуже чекаємо, що після нашої Перемоги діти якнайскоріше повернуться додому,- написав Вілкул.
За словами українського МЗС, загиблих серед наших громадян немає, але були ті, хто звернувся за допомогою. Раніше повідомлялося, що двоє українців загинули в наслідок землетрусу в місті Хатай, але пізніше з’ясувалося, що їх вдалося врятувати із-під завалів.
Читайте також:
Автор:
Постраждалих з травмами доставили до міської лікарні.
Модель з Кривого Рогу, яка програла корону "Міс України Всесвіт…
Сьогодні, 5 лютого, о 06:07 на лінію «101» повідомили про…
Волонтери Кривого Рога Дніпропетровської області організували доброчинну акцію "Гривня Перемоги",…