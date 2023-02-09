После мощного землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра на юго-запад (ФОТО)

В результате землетрясения в Турции 6 февраля литосферные плиты сдвинулись на 3 метра.

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Такое мнение высказал президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

То, что мы называем Аравийской плитой, переместилось примерно на три метра в направлении с северо-востока на юго-запад относительно Анатолийской плиты, — отметил ученый

По сути, Турция будто переместилась относительно Аравийской плиты на три метра на юго-запад, вдоль 150-километровой линии разлома, возникшей после землетрясения.

Лучше понять масштабы катаклизма помогут фото из Турции, где видно, что расколы возникли среди дороги или железной дороги.

На фотографии выше расколотая автомобильная дорога в провинции Кахраманмараш в юго-восточной Турции. Ее опубликовал турецкий геолог из Стамбульского технического университета Дженгиз Забджи.

На снимке ниже можно увидеть смещенную железную дорогу в населенном пункте Секероба.