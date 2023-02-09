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После мощного землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра на юго-запад (ФОТО)

Сегодня 13:10
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В результате землетрясения в Турции 6 февраля литосферные плиты сдвинулись на 3 метра.

Новости Днепра про После мощного землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра на юго-запад (ФОТО)а.

Такое мнение высказал президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

То, что мы называем Аравийской плитой, переместилось примерно на три метра в направлении с северо-востока на юго-запад относительно Анатолийской плиты, — отметил ученый

По сути, Турция будто переместилась относительно Аравийской плиты на три метра на юго-запад, вдоль 150-километровой линии разлома, возникшей после землетрясения.

Лучше понять масштабы катаклизма помогут фото из Турции, где видно, что расколы возникли среди дороги или железной дороги.

На фотографии выше расколотая автомобильная дорога в провинции Кахраманмараш в юго-восточной Турции. Ее опубликовал турецкий геолог из Стамбульского технического университета Дженгиз Забджи.

На снимке ниже можно увидеть смещенную железную дорогу в населенном пункте Секероба.

Новости Днепра про После мощного землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра на юго-запад (ФОТО)

По словам итальянского ученого Дольони, подземные толчки были такой мощи, что в Италии после землетрясения объявили угрозу цунами.

Он отметил, что странам к западу от Средиземного моря пока волноваться не нужно, но эти события нельзя игнорировать, ведь землетрясение это процесс, который никогда не прекращается. К примеру в Италии, есть зоны сейсмической активности, на которые стоит обратить внимание.

Отметим, что во время землетрясения в Турции и Сирии системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС зафиксировали подземные толчки. Впрочем, в «Энергоатоме» говорят, что АЭС в Украине могут выдержать землетрясение мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

На сегодня известно, что в Турции погибли 14 тысяч человек, еще более 63 тысяч получили ранения. В Сирии погибли 2992 человека. Таким образом, общее число жертв составляет более 17 тысяч человек.

Напомним, ранее мы писали о состоянии детей-сирот из Кривого Рога, которые сейчас находятся в Турции.

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Новости Днепра про После мощного землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра на юго-запад (ФОТО)Українська Новости Днепра про После мощного землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра на юго-запад (ФОТО)Русский

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