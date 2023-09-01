Провів у морі 20 годин: біля Туреччини врятували українського моряка, який випав за борт

Як повідомляє місцеве тематичне видання Maritime Bulletin, український моряк випав за борт свого судна вночі, 30 серпня. Це сталося по дорозі з Греції до Туреччини. Після того, як пропажу члена екіпажу помітив один із капітанів, розпочалася пошуково-рятувальна операція.
Моряка шукала берегова охорона, рятувальники на катерах та авіація. Також екіпаж направив запит на допомогу суднам поблизу. Українець провів у воді 20 годин, тому шансів знайти його живим майже не було.
Проте 31 серпня, екіпаж суховантажного судна MOONLIGHT помітив чоловіка у воді та врятував моряка, який збезсилений плавав поблизу турецького узбережжя.
Дивом чоловіку вдалося врятуватися, адже провести навіть декілька годин у відкритому морі – це неабияке випробування. Наразі моряк у лікарні.
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