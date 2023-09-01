Провів у морі 20 годин: біля Туреччини врятували українського моряка, який випав за борт

Моряка дивом вдалося врятувати.

Як повідомляє місцеве тематичне видання Maritime Bulletin, український моряк випав за борт свого судна вночі, 30 серпня. Це сталося по дорозі з Греції до Туреччини. Після того, як пропажу члена екіпажу помітив один із капітанів, розпочалася пошуково-рятувальна операція.

Моряка шукала берегова охорона, рятувальники на катерах та авіація. Також екіпаж направив запит на допомогу суднам поблизу. Українець провів у воді 20 годин, тому шансів знайти його живим майже не було.

Проте 31 серпня, екіпаж суховантажного судна MOONLIGHT помітив чоловіка у воді та врятував моряка, який збезсилений плавав поблизу турецького узбережжя.

Дивом чоловіку вдалося врятуватися, адже провести навіть декілька годин у відкритому морі – це неабияке випробування. Наразі моряк у лікарні.

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