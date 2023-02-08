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  • Народився у Маріуполі: нью-йоркський музей визнав художника Архипа Куїнджі українцем

Народився у Маріуполі: нью-йоркський музей визнав художника Архипа Куїнджі українцем

Сьогодні 18:00
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Музей мистецтв Метрополітен, що у Нью-Йорку, визнав художника Архипа Куїнджі українським митцем. Ще у грудні 2022 року його підписували російським художником.
Новости Днепра про Народився у Маріуполі: нью-йоркський музей визнав художника Архипа Куїнджі українцем

“Червоний захід сонця”, Архип Куїнджі.

Про це повідомила українська журналістка Оксана Семеник.

Там також прибрали ганебну згадку про те, що «artist celebrating both in russia and Ukraine» (англ. – художник, визнаний в росії та Україні). І нарешті додали, хто саме зруйнував музей (Куїнджі, – ред.) в Маріуполі – росіяни. Нагадаю, що ця робота в постійній експозиції і про це читають тисячі, а той десятки тисяч людей, – написала Оксана Семеник.

Зазначимо, Архип Куїнджі – український художник, який народився у Маріуполі. Багато його робіт нині перебувають у росії. Однак полотно “Червоний захід сонця”, де зображена річка Дніпро, експонується у музеї мистецтв Метрополітен.

Новости Днепра про Народився у Маріуполі: нью-йоркський музей визнав художника Архипа Куїнджі українцем

Скріншот з сайту музею Метрополітен.

Новости Днепра про Народився у Маріуполі: нью-йоркський музей визнав художника Архипа Куїнджі українцем

Так музей підписував Куїнджі раніше.

Лупаємо сю скалу далі. Це неймовірні новини (може, до вечора і Рєпін з Екстер нарешті українцями стануть?) – написала журналістка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрпошта випустить нову марку “Воїни світла. Воїни добра”: коли та кому вона присвячена

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Новости Днепра про Народився у Маріуполі: нью-йоркський музей визнав художника Архипа Куїнджі українцемУкраїнська

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