Народився у Маріуполі: нью-йоркський музей визнав художника Архипа Куїнджі українцем

Музей мистецтв Метрополітен, що у Нью-Йорку, визнав художника Архипа Куїнджі українським митцем. Ще у грудні 2022 року його підписували російським художником.

Про це повідомила українська журналістка Оксана Семеник.

Там також прибрали ганебну згадку про те, що «artist celebrating both in russia and Ukraine» (англ. – художник, визнаний в росії та Україні). І нарешті додали, хто саме зруйнував музей (Куїнджі, – ред.) в Маріуполі – росіяни. Нагадаю, що ця робота в постійній експозиції і про це читають тисячі, а той десятки тисяч людей, – написала Оксана Семеник.