Народився у Маріуполі: нью-йоркський музей визнав художника Архипа Куїнджі українцем

Музей мистецтв Метрополітен, що у Нью-Йорку, визнав художника Архипа Куїнджі українським митцем. Ще у грудні 2022 року його підписували російським художником.

Про це повідомила українська журналістка Оксана Семеник.

Там також прибрали ганебну згадку про те, що «artist celebrating both in russia and Ukraine» (англ. – художник, визнаний в росії та Україні). І нарешті додали, хто саме зруйнував музей (Куїнджі, – ред.) в Маріуполі – росіяни. Нагадаю, що ця робота в постійній експозиції і про це читають тисячі, а той десятки тисяч людей, – написала Оксана Семеник.

Зазначимо, Архип Куїнджі – український художник, який народився у Маріуполі. Багато його робіт нині перебувають у росії. Однак полотно “Червоний захід сонця”, де зображена річка Дніпро, експонується у музеї мистецтв Метрополітен.

Лупаємо сю скалу далі. Це неймовірні новини (може, до вечора і Рєпін з Екстер нарешті українцями стануть?) – написала журналістка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрпошта випустить нову марку “Воїни світла. Воїни добра”: коли та кому вона присвячена.

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