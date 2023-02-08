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  • На супутниковому знімку Дніпропетровщини 50-річної давнини знайшли “важливе” 40-метрове послання (ФОТО)

На супутниковому знімку Дніпропетровщини 50-річної давнини знайшли “важливе” 40-метрове послання (ФОТО)

Сьогодні 16:29
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На супутниковому знімку 50-річної давнини, знайшли величезний нецензурний напис.

Новости Днепра про На супутниковому знімку Дніпропетровщини 50-річної давнини знайшли

Дніпровський блогер Артем Костюк, який займається проєктом Oldmaps, опублікував супутниковий знімок 1972 року, на якому видно “важливе” послання. 

Зазначається, що відзняли його в районі Зеленодольська на Дніпропетровщині. Невідомі написали гігантськими літерами нецензурне слово посеред поля. Блогер зазначив, що в авторів послання було багато вільного часу, адже розмір літер близько 40 метрів. 

Ось такий незвичайний артефакт знайшов Maksym Ganistrat на OldMaps. Це 1972 рік в локації Зеленодольська. Метрів сорок в довжину, мабуть багато часу було у авторів. Вони навіть і не здогадувалися, що через 50 років хтось у якихось фейсбуках зверне увагу на їх творчість, – написав Артем Костюк.

У коментарях зазначили, що в той час над полями літали “кукурузники” (літаки, які часто використовували в сільхозпотребах), тому напевне так тролили пілотів, які пролітали поруч. Але автори напису і не здогадувалися, що в той час над ними пролітав американський супутник, який зафіксував їх творчість. 

Як бачимо, 50 років тому нецензурні написи залишали не тільки на парканах. 

Новости Днепра про На супутниковому знімку Дніпропетровщини 50-річної давнини знайшли

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Новости Днепра про На супутниковому знімку Дніпропетровщини 50-річної давнини знайшли Українська

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