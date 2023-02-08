На супутниковому знімку Дніпропетровщини 50-річної давнини знайшли “важливе” 40-метрове послання (ФОТО)

Дніпровський блогер Артем Костюк, який займається проєктом Oldmaps, опублікував супутниковий знімок 1972 року, на якому видно “важливе” послання.
Зазначається, що відзняли його в районі Зеленодольська на Дніпропетровщині. Невідомі написали гігантськими літерами нецензурне слово посеред поля. Блогер зазначив, що в авторів послання було багато вільного часу, адже розмір літер близько 40 метрів.
Ось такий незвичайний артефакт знайшов Maksym Ganistrat на OldMaps. Це 1972 рік в локації Зеленодольська. Метрів сорок в довжину, мабуть багато часу було у авторів. Вони навіть і не здогадувалися, що через 50 років хтось у якихось фейсбуках зверне увагу на їх творчість, – написав Артем Костюк.
У коментарях зазначили, що в той час над полями літали “кукурузники” (літаки, які часто використовували в сільхозпотребах), тому напевне так тролили пілотів, які пролітали поруч. Але автори напису і не здогадувалися, що в той час над ними пролітав американський супутник, який зафіксував їх творчість.
Як бачимо, 50 років тому нецензурні написи залишали не тільки на парканах.
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