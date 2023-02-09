У Туреччині під завалами можуть перебувати п’ять українців, – МЗС

6 лютого на півдні та у центрі Туреччини сталися масштабні землетруси.

У зоні стихійного лиха під завалами, ймовірно, перебувають п’ятеро українців, одна громадянка госпіталізована, загроз для її життя немає.

Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Є інформація про ймовірне перебування п’ятьох українців під завалами. МЗС і посольство активно взаємодіють з турецькою владою для їх порятунку. Одну громадянку було госпіталізовано. Загроз її життю немає, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Та зазначив, що “дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації”.

Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. 22 громадяни не виходять на зв’язок. Працюємо над встановленням місць їх перебування, підтримуємо зв’язок із рідними, – написав Ніколенко.

На жаль, землетруси у Туреччині забрали життя 14 014 чоловік, 63 794 – отримали поранення.

Розбір завалів триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині зафіксували нові землетруси.

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