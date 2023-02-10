Еще 7 ракет на подлете: Вилкул прокомментировал взрывы в Кривом Роге

Сегодня россияне снова терроризируют Украину ракетами.

В 8:29 в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Сейчас красная вся Украина.

Около 9:30 в Кривом Роге раздались взрывы. Эту информацию прокомментировал Александр Вилкул, начальник военной администрации Кривого Рога.

По его словам, на подлете к городу еще 7 ракет.

Кривой Рог. Ничего не выкладываем в Интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете, – написал Вилкул.

Пожалуйста, берегите себя и будьте в безопасных местах!

Напомним, в Днепре из-за угрозы ракетного удара остановили электротранспорт.

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