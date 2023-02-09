У Дніпрі нетверезий пенсіонер спровокував ДТП - Днепр Инфо
У Дніпрі нетверезий пенсіонер спровокував ДТП
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Сегодня 16:15

У Дніпрі нетверезий дідусь спровокував ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі нетверезий пенсіонер спровокував ДТП

Як повідомили в патрульній поліції Дніпра, 8 лютого на вулиці Олеся Гончара сталася ДТП. 

Відомо, що 73-річний кермувальник Renault врізався в автомобіль ЗАЗ Lanos. На щастя, обійшлося без жертв. Патрульні, які приїхали на місце ДТП, помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Щоб перевірити свої догадки, вони запропонували пенсіонеру пройти перевірку Драгером. 

Прилад Драгер підтвердив, що він сів за кермо нетверезий — у крові водія було 3,07 проміле алкоголю. Його відсторонили від кермування та склали адмінпротокол за водіння в нетверезому вигляді та порушення ПДР. 
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ на Дніпропетровщині викрили фірму, яка фінансувала терористів ДНР.

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