У Дніпрі нетверезий пенсіонер спровокував ДТП

У Дніпрі нетверезий дідусь спровокував ДТП.

Як повідомили в патрульній поліції Дніпра, 8 лютого на вулиці Олеся Гончара сталася ДТП.

Відомо, що 73-річний кермувальник Renault врізався в автомобіль ЗАЗ Lanos. На щастя, обійшлося без жертв. Патрульні, які приїхали на місце ДТП, помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Щоб перевірити свої догадки, вони запропонували пенсіонеру пройти перевірку Драгером.

Прилад Драгер підтвердив, що він сів за кермо нетверезий — у крові водія було 3,07 проміле алкоголю. Його відсторонили від кермування та склали адмінпротокол за водіння в нетверезому вигляді та порушення ПДР.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ на Дніпропетровщині викрили фірму, яка фінансувала терористів ДНР.

Читайте также:

Українська Русский