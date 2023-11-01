В Днепре слышали взрывы: что известно

В 11:27 в Днепропетровской области объявили тревогу. Через некоторое время жители Днепра слышали взрывы.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в регионе работает ПВО по вражескому БПЛА.
В Днепропетровской области работает ПВО по вражескому БПЛА, – говорится в сообщении.
Будьте в безопасных местах и берегите себя! Ни в коем случае не выкладывайте фото или видео в сеть, не помогайте врагу!
Обновлено: отбой дали в 12:07.
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