В Днепре слышали взрывы: что известно

Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

В 11:27 в Днепропетровской области объявили тревогу. Через некоторое время жители Днепра слышали взрывы.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в регионе работает ПВО по вражескому БПЛА.

В Днепропетровской области работает ПВО по вражескому БПЛА, – говорится в сообщении.

Будьте в безопасных местах и берегите себя! Ни в коем случае не выкладывайте фото или видео в сеть, не помогайте врагу!

Обновлено: отбой дали в 12:07.

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