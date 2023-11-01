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У Дніпрі чули вибухи: що відомо

Сьогодні 11:52
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Тривога триває - будьте у безпечних місцях!

Новости Днепра про У Дніпрі чули вибухи: що відомо

Об 11:27 на Дніпропетровщині оголосили тривогу. Через деякий час мешканці Дніпра чули вибухи.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, в регіоні працює ППО по ворожому БпЛА.

У Дніпропетровській області працює ППО по ворожому БпЛА, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі чули вибухи: що відомо

Будьте у безпечних місцях та бережіть себе! У жодному разі не викладайте фото чи відео в мережу, не допомагайте ворогу! 

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Новости Днепра про У Дніпрі чули вибухи: що відомоУкраїнська

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