У Дніпрі чули вибухи: що відомо

Об 11:27 на Дніпропетровщині оголосили тривогу. Через деякий час мешканці Дніпра чули вибухи.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, в регіоні працює ППО по ворожому БпЛА.
У Дніпропетровській області працює ППО по ворожому БпЛА, – йдеться у повідомленні.
Будьте у безпечних місцях та бережіть себе! У жодному разі не викладайте фото чи відео в мережу, не допомагайте ворогу!
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Будьте уважні!
Птицю помітили прямісінько посеред річки.