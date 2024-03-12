В Днепре семья отравилась угарным газом: отец умер, а мама и дети в больнице

Трагедия произошла 12 марта.

Из-за отравления угарным газом в Днепре госпитализированы мать и двое несовершеннолетних детей. Отец погиб. Прекращено газоснабжение газового стояка в подъезде многоквартирного дома, сообщает Минэнерго.

В каком состоянии женщина и дети – не уточняется.

Кроме этого, в Днепропетровской области в результате неблагоприятных метеоусловий в области обесточены 3 населенных пункта. По технологическим причинам отключалось 1,8 тысячи потребителей, из них уже заживало почти 600 абонентов. Из-за боевых действий обесточено 1,2 тысяч точек учета, восстановлено электроснабжение более 100 потребителям.

Напомним, Днепропетровщина лидер среди областей, где фиксируют больше всего смертей от угарного газа.