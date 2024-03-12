В Днепре семья отравилась угарным газом: отец умер, а мама и дети в больнице

Из-за отравления угарным газом в Днепре госпитализированы мать и двое несовершеннолетних детей. Отец погиб. Прекращено газоснабжение газового стояка в подъезде многоквартирного дома, сообщает Минэнерго.
В каком состоянии женщина и дети – не уточняется.
Кроме этого, в Днепропетровской области в результате неблагоприятных метеоусловий в области обесточены 3 населенных пункта. По технологическим причинам отключалось 1,8 тысячи потребителей, из них уже заживало почти 600 абонентов. Из-за боевых действий обесточено 1,2 тысяч точек учета, восстановлено электроснабжение более 100 потребителям.
Напомним, Днепропетровщина лидер среди областей, где фиксируют больше всего смертей от угарного газа.
Тревожные симптомы, которые могут указывать на отравление угарным газом, напомнил заместитель директора Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Сергей Гурев.
Чаще всего это головная боль и одышка, то есть признаки гипоксии. Почувствовав хоть один из симптомов – нужно немедленно проветрить помещение.
Человека, чувствующего себя плохо и имеющего симптомы отравления, необходимо немедленно вывести или вынести из помещения. Затем расстегнуть на пострадавшем одежду и вызвать скорую.
Читайте также:
Автор:
Церковь в честь иконы Божьей Матери «Неожиданная радость» находится в…
Днепровский силач-экстремал Дмитрий Грунский установил еще один удивительный рекорд.
Важная информация!
Ученый из днепровского университета отправится исследовать Антарктику.
Церковь в честь иконы Божьей Матери «Неожиданная радость» находится в самом центре Днепра – на одном из перекрестков улицы Сечевых Стрельцов. Располагается храм и епархия ПЦУ в одном из самых старых и необычных домов города – особняке Андерегга.
Днепровский силач-экстремал Дмитрий Грунский установил еще один удивительный рекорд.
Важная информация!
В Никополе запретили менять место жительства без разрешения начальника ТЦК. Но законно ли это?
Присмотритесь внимательно к фото!
Ученый из днепровского университета отправится исследовать Антарктику.
Важная информация!
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.
Нужна ваша помощь!
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!