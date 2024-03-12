Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре семья отравилась угарным газом: отец умер, а мама и дети в больнице

Сегодня 11:57
просмотров

Трагедия произошла 12 марта.

Новости Днепра про В Днепре семья отравилась угарным газом: отец умер, а мама и дети в больнице

Из-за отравления угарным газом в Днепре госпитализированы мать и двое несовершеннолетних детей. Отец погиб. Прекращено газоснабжение газового стояка в подъезде многоквартирного дома, сообщает Минэнерго.

В каком состоянии женщина и дети – не уточняется.

Кроме этого, в Днепропетровской области в результате неблагоприятных метеоусловий в области обесточены 3 населенных пункта. По технологическим причинам отключалось 1,8 тысячи потребителей, из них уже заживало почти 600 абонентов. Из-за боевых действий обесточено 1,2 тысяч точек учета, восстановлено электроснабжение более 100 потребителям.

Напомним, Днепропетровщина лидер среди областей, где фиксируют больше всего смертей от угарного газа.

Какие симптомы отравления угарным газом?

Тревожные симптомы, которые могут указывать на отравление угарным газом, напомнил заместитель директора Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Сергей Гурев.

Чаще всего это головная боль и одышка, то есть признаки гипоксии. Почувствовав хоть один из симптомов – нужно немедленно проветрить помещение.

Человека, чувствующего себя плохо и имеющего симптомы отравления, необходимо немедленно вывести или вынести из помещения. Затем расстегнуть на пострадавшем одежду и вызвать скорую.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре семья отравилась угарным газом: отец умер, а мама и дети в больницеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре семья отравилась угарным газом: отец умер, а мама и дети в больницеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 12:52
    Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра

    Церковь в честь иконы Божьей Матери «Неожиданная радость» находится в…

    Житель Днепра бородой протащил 2,5-тонный микроавтобус
    Новости Днепра
    Сегодня 12:41
    Житель Днепра бородой протащил 2,5-тонный микроавтобус

    Днепровский силач-экстремал Дмитрий Грунский установил еще один удивительный рекорд.

    Официально: в Днепре с 16 марта вносятся изменения в работу трамвайных и троллейбусных маршрутов
    Новости Днепра
    Сегодня 12:28
    Официально: в Днепре с 16 марта вносятся изменения в работу трамвайных и троллейбусных маршрутов

    Важная информация!

    Ученый из Днепра присоединился к украинской экспедиции, которая будет исследовать Антарктику
    Новости Днепра
    Сегодня 10:33
    Ученый из Днепра присоединился к украинской экспедиции, которая будет исследовать Антарктику

    Ученый из днепровского университета отправится исследовать Антарктику.

    Последние новости

    Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра
    Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра

    Церковь в честь иконы Божьей Матери «Неожиданная радость» находится в самом центре Днепра – на одном из перекрестков улицы Сечевых Стрельцов. Располагается храм и епархия ПЦУ в одном из самых старых и необычных домов города – особняке Андерегга.

    Сегодня 12:52
    4
    просмотров
    Житель Днепра бородой протащил 2,5-тонный микроавтобус
    Житель Днепра бородой протащил 2,5-тонный микроавтобус

    Днепровский силач-экстремал Дмитрий Грунский установил еще один удивительный рекорд.

    Сегодня 12:41
    2
    просмотров
    Официально: в Днепре с 16 марта вносятся изменения в работу трамвайных и троллейбусных маршрутов
    Официально: в Днепре с 16 марта вносятся изменения в работу трамвайных и троллейбусных маршрутов

    Важная информация!

    Сегодня 12:28
    11
    просмотров
    В районе на Днепропетровщине ТЦК запретил менять место жительства: законно ли это
    В районе на Днепропетровщине ТЦК запретил менять место жительства: законно ли это

    В Никополе запретили менять место жительства без разрешения начальника ТЦК. Но законно ли это?

    Сегодня 11:32
    6
    просмотров
    Еще 8 марта уехал из дома: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 60-летнего мужчину
    Еще 8 марта уехал из дома: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 60-летнего мужчину

    Присмотритесь внимательно к фото!

    Сегодня 11:11
    8
    просмотров
    Ученый из Днепра присоединился к украинской экспедиции, которая будет исследовать Антарктику
    Ученый из Днепра присоединился к украинской экспедиции, которая будет исследовать Антарктику

    Ученый из днепровского университета отправится исследовать Антарктику.

    Сегодня 10:33
    4
    просмотров
    В Днепре сегодня масштабное отключение света: причина и адреса
    В Днепре сегодня масштабное отключение света: причина и адреса

    Важная информация!

    Сегодня 08:14
    13
    просмотров
    Агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область: трое пострадавших, без света — более 1700 семей
    Агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область: трое пострадавших, без света — более 1700 семей

    Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

    Сегодня 07:44
    6
    просмотров
    Ушел из дома и пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика
    Ушел из дома и пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 06:45
    11
    просмотров
    Погода на 12 марта: в Днепре будет облачно
    Погода на 12 марта: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх