Дніпропетровщина лідер серед областей, де фіксують найбільше смертей від чадного газу

У чотирьох областях, серед яких Дніпропетровщина, найчастіше фіксують смерті від чадного газу.

В Україні найбільше пожеж і смертей від чадного газу фіксують у Дніпропетровській, Одеській, Київській і Харківській областях.

Про це заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Анатолій Шкарбута повідомив на брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

“Найбільше пожеж і смертей людей від чадного газу ми спостерігаємо в основному у прифронтових регіонах — це Дніпропетровська, Одеська, Харківська області — і, на жаль, Київська. Саме у цих регіонах відбувається найбільше збоїв критичної інфраструктури, електропостачання, опалення у зв’язку з обстрілами, тому така тенденція зберігається”, — сказав Шкарбута.

Серед симптомів отруєння чадним газом — головний біль і задишка, розповів заступник директора Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ Сергій Гурєв. За його словами, це може бути ознакою гіпоксії, тож потрібно негайно провітрити приміщення.

Людину, яка зазнала впливу чадного газу, насамперед потрібно винести на свіже повітря. Якщо такої можливості немає — слід відчинити чи навіть розбити вікна у приміщенні. Після цього на потерпілому потрібно розстебнути одяг, привести його до тями, викликати швидку допомогу і надати першу домедичну допомогу.

Щодо ефективності датчиків чадного газу, представник ДСНС сказав, що вони “досить ефективні для тих приміщень, у яких є опалювальні прилади пічного опалення, а також газового”.

“Ми рекомендуємо населенню і пропонуємо купувати ці датчики самостійно і встановлювати”, — сказав Шкарбута.

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