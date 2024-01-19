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У Дніпрі після туманів та дощів прогнозують появу нових небезпечних метеоявищ

Сьогодні 16:52
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У Дніпрі після рясних дощів та туману обіцяють ожеледицю.

Новости Днепра про У Дніпрі після туманів та дощів прогнозують появу нових небезпечних метеоявищ

Погода у Дніпрі 19 січня значно зіпсувалася. Зранку патрульна поліція попереджала про погану видимість на дорогах, але туман не розсіявся навіть вдень. Синоптики прогнозують нову хвилю негоди. Цього разу містян випробовуватимуть на міцність пориви вітру та ожеледь. 

У Дніпропетровському регіональному гідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в Дніпрі та області на 20 січня.

Вдень 20 січня очікуються пориви північного вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, зауважують метеорологи.

Новости Днепра про У Дніпрі після туманів та дощів прогнозують появу нових небезпечних метеоявищ

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Новости Днепра про У Дніпрі після туманів та дощів прогнозують появу нових небезпечних метеоявищУкраїнська

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