Знесло стіну між квартирами: у Кривому Розі в п’ятиповерхівці пролунав вибух, є постраждалий

Сьогодні, 19 січня, у Кривому Розі на вулиці Трамвайній у п’ятиповерхівці пролунав вибух – попередньо, у квартирі на другому поверсі.
Про це повідомляє місцеве видання “СВОЇ. Кривий Ріг”.
У результаті постраждав чоловік з інвалідністю. Його з опіками госпіталізували до лікарні.
Крім того, від вибуху знесло стіну між квартирами. У сусідніх оселях вибило шибки.
На місці працюють рятувальники, правоохоронці, медики і газова служба. Причину вибуху з’ясовують.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді двоє малюків опинилися на підвіконні навпроти відкритого вікна третього поверху: що сталося.
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