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  • Знесло стіну між квартирами: у Кривому Розі в п’ятиповерхівці пролунав вибух, є постраждалий

Знесло стіну між квартирами: у Кривому Розі в п’ятиповерхівці пролунав вибух, є постраждалий

Сьогодні 15:53
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На місці працюють рятувальники, правоохоронці, медики і газова служба.

Новости Днепра про Знесло стіну між квартирами: у Кривому Розі в п'ятиповерхівці пролунав вибух, є постраждалий

Сьогодні, 19 січня, у Кривому Розі на вулиці Трамвайній у п’ятиповерхівці пролунав вибух – попередньо, у квартирі на другому поверсі.

Про це повідомляє місцеве видання “СВОЇ. Кривий Ріг”.

У результаті постраждав чоловік з інвалідністю. Його з опіками госпіталізували до лікарні.

Крім того, від вибуху знесло стіну між квартирами. У сусідніх оселях вибило шибки.

Новости Днепра про Знесло стіну між квартирами: у Кривому Розі в п'ятиповерхівці пролунав вибух, є постраждалий

На місці працюють рятувальники, правоохоронці, медики і газова служба. Причину вибуху з’ясовують.

Новости Днепра про Знесло стіну між квартирами: у Кривому Розі в п'ятиповерхівці пролунав вибух, є постраждалий

Новости Днепра про Знесло стіну між квартирами: у Кривому Розі в п'ятиповерхівці пролунав вибух, є постраждалий

Новости Днепра про Знесло стіну між квартирами: у Кривому Розі в п'ятиповерхівці пролунав вибух, є постраждалий

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді двоє малюків опинилися на підвіконні навпроти відкритого вікна третього поверху: що сталося.

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Новости Днепра про Знесло стіну між квартирами: у Кривому Розі в п'ятиповерхівці пролунав вибух, є постраждалийУкраїнська Новости Днепра про Знесло стіну між квартирами: у Кривому Розі в п'ятиповерхівці пролунав вибух, є постраждалийРусский

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