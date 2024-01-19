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Днепропетровщина лидер среди областей, где фиксируют больше всего смертей от угарного газа

Сегодня 19:29
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В четырех областях, среди которых Днепропетровщина, чаще всего фиксируют смерти от угарного газа.

Новости Днепра про Днепропетровщина лидер среди областей, где фиксируют больше всего смертей от угарного газа

Dnepr.info неоднократно публиковал новости о людях, которых либо спасли от отравления дымом, либо, к сожалению, не смогли реанимировать. Как оказалось, Днепропетровщина действительно антилидер по количеству пожаров и смертей от угарного газа.

Много несчастных случаев также в Одесской, Киевской и Харьковской областях. Об этом заместитель начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Анатолий Шкарбута сообщил на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.

Такая статистика объясняется тем, что это прифронтовые регионы, где есть перебои с электроэнергией и отоплением, вызванные обстрелами. Люди, желая согреться или приготовить пищу, включают сомнительные электроприборы или зажигают буржуйки. Нередко из-за отключения света или других аварийных ситуаций случаются пожары.

Какие симптомы отравления угарным газом?

Тревожные симптомы, которые могут указывать на отравление угарным газом, напомнил заместитель директора Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Сергей Гурев.

Чаще это головная боль и одышка, то есть признаки гипоксии. Почувствовав хоть один из симптомов – нужно немедленно проветрить помещение.

Если кто-то из соседей или близких отравился угарным газом, такого человека нужно вынести на свежий воздух или хотя бы открыть все окна и двери в помещении. После этого на пострадавшему нужно расстегнуть одежду, привести ее в сознание, вызвать скорую помощь и оказать первую медицинскую помощь.

Чтобы предотвратить отравление угарным газом и вовремя обнаружить дым, можно устанавливать датчики. По данным ГСЧС, они достаточно эффективно работают в помещениях, где есть газовое и печное отопление, и способны сообщить об опасности заранее.

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