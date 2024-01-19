Днепропетровщина лидер среди областей, где фиксируют больше всего смертей от угарного газа

Dnepr.info неоднократно публиковал новости о людях, которых либо спасли от отравления дымом, либо, к сожалению, не смогли реанимировать. Как оказалось, Днепропетровщина действительно антилидер по количеству пожаров и смертей от угарного газа.
Много несчастных случаев также в Одесской, Киевской и Харьковской областях. Об этом заместитель начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Анатолий Шкарбута сообщил на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.
Такая статистика объясняется тем, что это прифронтовые регионы, где есть перебои с электроэнергией и отоплением, вызванные обстрелами. Люди, желая согреться или приготовить пищу, включают сомнительные электроприборы или зажигают буржуйки. Нередко из-за отключения света или других аварийных ситуаций случаются пожары.
Тревожные симптомы, которые могут указывать на отравление угарным газом, напомнил заместитель директора Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Сергей Гурев.
Чаще это головная боль и одышка, то есть признаки гипоксии. Почувствовав хоть один из симптомов – нужно немедленно проветрить помещение.
Если кто-то из соседей или близких отравился угарным газом, такого человека нужно вынести на свежий воздух или хотя бы открыть все окна и двери в помещении. После этого на пострадавшему нужно расстегнуть одежду, привести ее в сознание, вызвать скорую помощь и оказать первую медицинскую помощь.
Чтобы предотвратить отравление угарным газом и вовремя обнаружить дым, можно устанавливать датчики. По данным ГСЧС, они достаточно эффективно работают в помещениях, где есть газовое и печное отопление, и способны сообщить об опасности заранее.
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