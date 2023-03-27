В Днепре сегодня трамваи №5 будут курсировать по сокращенному маршруту: подробности

Важная информация!

Сегодня, 27 марта, в Днепре трамваи №5 временно изменят движение.

Как сообщают в КП «Днепровский электротранспорт», это связано с ремонтом трамвайного пути на участках по маршруту.

Так, с 11:00 до 14:30 трамваи №5 будут курсировать по сокращенному маршруту – до остановки «Трубный завод».

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, как в Днепре работает общественный транспорт 27 марта.

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