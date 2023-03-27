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  • У Дніпрі сьогодні трамваї №5 курсуватимуть за скороченим маршрутом: подробиці

У Дніпрі сьогодні трамваї №5 курсуватимуть за скороченим маршрутом: подробиці

Сьогодні 10:07
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні трамваї №5 курсуватимуть за скороченим маршрутом: подробиці

Сьогодні, 27 березня, у Дніпрі трамваї №5 тимчасово змінять рух.

Як повідомляють в КП «Дніпровський електротранспорт», це пов’язано з ремонтом трамвайної колії на ділянках за маршрутом.

Так, із 11:00 до 14:30 трамваї №5 курсуватимуть за скороченим маршрутом – до зупинки «Трубний завод».

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі працює громадський транспорт 27 березня.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні трамваї №5 курсуватимуть за скороченим маршрутом: подробиціУкраїнська

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