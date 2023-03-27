У Дніпрі сьогодні трамваї №5 курсуватимуть за скороченим маршрутом: подробиці

Сьогодні, 27 березня, у Дніпрі трамваї №5 тимчасово змінять рух.
Як повідомляють в КП «Дніпровський електротранспорт», це пов’язано з ремонтом трамвайної колії на ділянках за маршрутом.
Так, із 11:00 до 14:30 трамваї №5 курсуватимуть за скороченим маршрутом – до зупинки «Трубний завод».
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі працює громадський транспорт 27 березня.
Читайте також:
Автор:
У Вільногірську Кам'янського району надзвичайники допомогли запобігти пожежі у квартирі.
Росіяни намагаються вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському…
Компанія Укрзалізниця кардинально змінила правила перевезень пасажирів та багажу, адаптувавши…
Солдат із Кам'янського Володимир Дрешпак помер під час виконання завдання…