Циклон із Середземномор’я зіпсує погоду: на Дніпро сунуть дощі, сніг та морози

Про це розповіла відома синоптикиня Наталка Діденко.
Якщо ще вчора були рекордні для кінця березня +20 градусів тепла, то вже завтра в Україні сильно похолодає. Холоди спочатку задінуть західну частину країни, і вже 28 березня, майже у всіх областях сильно зіпсується погода.
У більшості областей температура знизиться до 2-5 градусів тепла вдень та “мінусів” вночі.
В Україну означеними днями планує прибути південний активний циклон з районів Середземномор’я із атмосферними фронтами. А циклон, як ми знаємо, це опади та сильний вітер. Хай вас не збиває з пантелику назва “південний”! – зазначила синоптикиня.
Нагадаємо, раніше в набережній розквітнули десятки сонячних крокусів.
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