Циклон із Середземномор’я зіпсує погоду: на Дніпро сунуть дощі, сніг та морози

На Україні суне циклон із Середземномор'я, який принесе негоду.

Про це розповіла відома синоптикиня Наталка Діденко.

Якщо ще вчора були рекордні для кінця березня +20 градусів тепла, то вже завтра в Україні сильно похолодає. Холоди спочатку задінуть західну частину країни, і вже 28 березня, майже у всіх областях сильно зіпсується погода.

У більшості областей температура знизиться до 2-5 градусів тепла вдень та “мінусів” вночі.

В Україну означеними днями планує прибути південний активний циклон з районів Середземномор’я із атмосферними фронтами. А циклон, як ми знаємо, це опади та сильний вітер. Хай вас не збиває з пантелику назва “південний”! – зазначила синоптикиня.

Дощі переходитимуть у мокрий сніг та сніг, подекуди з налипанням мокрого снігу.

Дніпро теж задіне різке похолодання. Уже у вівторок температура знизиться до +1, а в четвер на теплого Олекси на нас чекають нічні мінус 1 та мокрий сніг. Тому дістаємо теплий одяг та готуємося до перепадів тиску та головного болю через різку зміну погоди.

Нагадаємо, раніше в набережній розквітнули десятки сонячних крокусів.

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