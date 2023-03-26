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  • Дніпровський художник розігрує свою пророчу картину з “ідущім корабльом”

Дніпровський художник розігрує свою пророчу картину з “ідущім корабльом”

Сьогодні 18:16
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Художник-пророк із Дніпра розігрує одну із своїх картин.

Новости Днепра про Дніпровський художник розігрує свою пророчу картину з

Ми неодноразово розповідали про дніпровського художника Сергія Бурбело, чиї картини стають пророчими. Зокрема, митець передбачив пожежу на крейсері “Москва”, бавовну на Кримському мосту та в Севастопольському порту.

Все почалося навесні, коли за тижні до того, як флагман російського Чорноморського флоту став підводним кораблем, Сергій намалював картину, де горіли російські кораблі.

Наразі Сергій розігрує свою пророчу картину з “ідущім корабльом”, щоб зібрати гроші на автомобіль для ЗСУ. 

Нашим воїнам з частини 72-ої ОМБР, що нині перебувають під Вугледаром, вже ТЕРМІНОВО потрібна вантажівка Мерседес Т1 почтовик, – написав Сергій.
 

Новости Днепра про Дніпровський художник розігрує свою пророчу картину з

Для участі в розіграші необхідно поповнити банку для збору коштів мінімум на 200 гривень, а потім відмітитися в коментарях під дописом. 

Ставте + в коментах після поповнення банки на 200 грн, ++ 400, +++ 600 відповідно і тд. Чим більша сума поповнення тим більше місць у списку на розіграш, – зазначив художник. 
 
Розіграш має завершитися 31 березня. Вже зібрано більше 50 000 грн. З потрібних 120 000 Посилання на банку бійців: https://send.monobank.ua/jar/6hDZBUrXAW Номер картки банки 5375 4112 0423 7338
 

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