Як у Дніпрі працює громадський транспорт 27 березня - Днепр Инфо
Як у Дніпрі працює громадський транспорт 27 березня
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Сегодня 08:00

Сьогодні, 27 березня у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня.

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Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працює 92 автобусних маршрутів. Загалом курсує 726 автобусів (з них 132 – великої місткості).

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