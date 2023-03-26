У квітні Землю накриють п’ять магнітних бурь: як підготуватися

У квітні на нас чекає 5 магнітних бурь.

На жаль, квітень почнеться з магнітної бурі. Цього місяця на нас чекає 5 періодів, коли метеозалежні відчують себе погано.

Зазначимо, що на кожну людину магнітні бурі впливають по-своєму. Хтось відчуває себе пригнічено та втрачає продуктивність, а деякі відчувають сильний головний біль чи навіть мігрень, від якої доводиться рятуватися пігулками. Для когось це період, коли загострюються хронічні хвороби.

Календар магнітних бурь в квітні:

1 квітня — магнітна буря слабкої потужності.

— магнітна буря слабкої потужності. 7 квітня — магнітна буря слабкої потужності

— магнітна буря слабкої потужності 10 квітня — магнітна буря слабкої потужності.

— магнітна буря слабкої потужності. 18 квітня — магнітна буря сильної потужності.

— магнітна буря сильної потужності. 20 квітня — магнітна буря середньої інтенсивності.

у ці дні люди можуть відчувати:

Головний біль, запаморочення, мігрень;

Прискорене серцебиття, стрибки артеріального тиску;

Нудоту, слабкість, підвищена стомлюваність;

Порушення сну або ж безсоння;

Труднощі з концентрацією уваги, занепад сил;

Дратівливість, агресія;

Підвищена тривожність, апатія, депресивність;

Відсутність апетиту, проблеми із ШКТ;

Загострення хронічних захворювань;

Біль у суглобах;

Ломота у місцях минулих переломів та травм.

Втім, не обов’язково закидувати в себе таблетки від головного болю, від магнітної бурі може врятувати правильний розпорядок дня.

Що робити:

Під час магнітних бурь краще дні знизити фізичні та психоемоційні навантаження. Не треба лягати пізно, а ліпше притримуватися розпорядку дня.

Вранці повноцінно прокинутися допоможе зарядка, пробіжка на вулиці або ж контрастний душ. Каву краще замінити трав’яним чаєм і пити більше чистої води;

Краще виключити з раціону жирну, гостру, солону та шкідливу їжу, а особливо алкоголь;

Більше гуляйте на свіжому повітрі;

Увечері старайтеся не перенапружуватися, а краще випийте трав’яний час або прийміть теплу ванну;

Людям із хронічними захворюваннями потрібно знизити свою активність, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, пити достатньо води та тримати під руками необхідні препарати.

Нагадаємо, у кінці березня мешканці Дніпра зможуть побачити унікальне космічне явище. П’ять космічних тіл вишукуються в лінію та утворять парад планет.

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