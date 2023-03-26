У квітні Землю накриють п’ять магнітних бурь: як підготуватися
У квітні Землю накриють п’ять магнітних бурь: як підготуватися
Сьогодні 20:21
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У квітні на нас чекає 5 магнітних бурь.
На жаль, квітень почнеться з магнітної бурі. Цього місяця на нас чекає 5 періодів, коли метеозалежні відчують себе погано.
Зазначимо, що на кожну людину магнітні бурі впливають по-своєму. Хтось відчуває себе пригнічено та втрачає продуктивність, а деякі відчувають сильний головний біль чи навіть мігрень, від якої доводиться рятуватися пігулками. Для когось це період, коли загострюються хронічні хвороби.
Календар магнітних бурь в квітні:
1 квітня — магнітна буря слабкої потужності.
7 квітня — магнітна буря слабкої потужності
10 квітня — магнітна буря слабкої потужності.
18 квітня — магнітна буря сильної потужності.
20 квітня — магнітна буря середньої інтенсивності.
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