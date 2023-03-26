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У квітні Землю накриють п’ять магнітних бурь: як підготуватися

Сьогодні 20:21
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У квітні на нас чекає 5 магнітних бурь.

Новости Днепра про У квітні Землю накриють п'ять магнітних бурь: як підготуватися

На жаль, квітень почнеться з магнітної бурі. Цього місяця на нас чекає 5 періодів, коли метеозалежні відчують себе погано.

Зазначимо, що на кожну людину магнітні бурі впливають по-своєму. Хтось відчуває себе пригнічено та втрачає продуктивність, а деякі відчувають сильний головний біль чи навіть мігрень, від якої доводиться рятуватися пігулками. Для когось це період, коли загострюються хронічні хвороби.

Календар магнітних бурь в квітні: 

  • 1 квітня — магнітна буря слабкої потужності.
  • 7 квітня — магнітна буря слабкої потужності
  • 10 квітня — магнітна буря слабкої потужності.
  • 18 квітня — магнітна буря сильної потужності.
  • 20 квітня — магнітна буря середньої інтенсивності.

у ці дні люди можуть відчувати:

  • Головний біль, запаморочення, мігрень;
  • Прискорене серцебиття, стрибки артеріального тиску;
  • Нудоту, слабкість, підвищена стомлюваність;
  • Порушення сну або ж безсоння;
  • Труднощі з концентрацією уваги, занепад сил;
  • Дратівливість, агресія;
  • Підвищена тривожність, апатія, депресивність;
  • Відсутність апетиту, проблеми із ШКТ;
  • Загострення хронічних захворювань;
  • Біль у суглобах;
  • Ломота у місцях минулих переломів та травм.

Втім, не обов’язково закидувати в себе таблетки від головного болю, від магнітної бурі може врятувати правильний розпорядок дня. 

Що робити:

  • Під час магнітних бурь краще дні знизити фізичні та психоемоційні навантаження. Не треба лягати пізно, а ліпше притримуватися розпорядку дня.
  • Вранці повноцінно прокинутися допоможе зарядка, пробіжка на вулиці або ж контрастний душ. Каву краще замінити трав’яним чаєм і пити більше чистої води;
  • Краще виключити з раціону жирну, гостру, солону та шкідливу їжу, а особливо алкоголь;
  • Більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • Увечері старайтеся не перенапружуватися, а краще випийте трав’яний час або прийміть теплу ванну;
  • Людям із хронічними захворюваннями потрібно знизити свою активність, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, пити достатньо води та тримати під руками необхідні препарати.

Нагадаємо, у кінці березня мешканці Дніпра зможуть побачити унікальне космічне явище. П’ять космічних тіл вишукуються в лінію та утворять парад планет.

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Новости Днепра про У квітні Землю накриють п'ять магнітних бурь: як підготуватисяУкраїнська

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