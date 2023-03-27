Как в Днепре работает общественный транспорт 27 марта

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Также по городу работает 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсирует 726 автобусов (из них 132 – большой вместимости).
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