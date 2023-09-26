Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре сегодня отключат свет и газ: причина и адреса

Сегодня 07:15
просмотров

Подготовьтесь!

Новости Днепра про В Днепре сегодня отключат свет и газ: причина и адреса

Сегодня, 26 сентября, в Днепре некоторым жителям отключат свет и газ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК 26 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Строителей: 30;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 41, 43-А, 45, 47-49, 116;
  • Запорожское шоссе: 56.

Ремонтные работы на сетях газоснабжения также проводит Днепровский филиал ООО «Газсети». Поэтому временно будет ограничено распределение природного газа для жителей:

  • ул. Квартальная, 7, 7-А;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 133-Б.

Возобновить подачу газа обещают после окончания регламентных работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Минэнерго рассказали, планируется ли повышение тарифов на электроэнергию в ближайшее время.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре сегодня отключат свет и газ: причина и адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сегодня отключат свет и газ: причина и адресаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жара
Новости Днепра
Вчера 21:31
Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жара

Сентябрь 2023 года полноценный четвертый месяц лета.

На Днепропетровщине предприниматели присвоили 40 га земли у водоема стоимостью более полумиллиарда
Новости Днепра
Вчера 19:31
На Днепропетровщине предприниматели присвоили 40 га земли у водоема стоимостью более полумиллиарда

Земли водного фонда взяли в аренду и не вернули.

Экс-военком из Днепра с начала войны обогатился на 250 тысяч долларов
Новости Днепра
Вчера 18:44
Экс-военком из Днепра с начала войны обогатился на 250 тысяч долларов

За последние полтора года экс-военком из Днепра обогатился на 8,8…

В Днепре в Новокодакском районе заметили черный дым: что произошло
Новости Днепра
Вчера 18:30
В Днепре в Новокодакском районе заметили черный дым: что произошло

Сегодня, 25 сентября, в Новокодакском районе горожане заметили черный дым.

Последние новости

В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно
В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Сегодня, 26 сентября, около 6:25 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Сегодня 06:48
3
просмотров
Погода на 26 сентября: в Днепре ясно и без осадков
Погода на 26 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепропетровской области чуть не вспыхнул хвойный лес
В Днепропетровской области чуть не вспыхнул хвойный лес

На территории Криворожского района 25 сентября начал гореть лес.

Вчера 22:01
3
просмотров
Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жара
Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жара

Сентябрь 2023 года полноценный четвертый месяц лета.

Вчера 21:31
6
просмотров
В Кривом Роге будут судить горожанку, которая «сливала» местонахождение Нацгвардии
В Кривом Роге будут судить горожанку, которая «сливала» местонахождение Нацгвардии

В Кривом Роге пройдет суд над предательницей, которая оправдывала агрессию РФ против Украины и публиковала информацию о расположении подразделений ВСУ.

Вчера 20:54
3
просмотров
От имени и до владения языками: какие данные о призывниках попадут в электронный госреестр
От имени и до владения языками: какие данные о призывниках попадут в электронный госреестр

ТЦК и СП смогут автоматически получать все необходимые сведения.

Вчера 20:10
5
просмотров
На Днепропетровщине предприниматели присвоили 40 га земли у водоема стоимостью более полумиллиарда
На Днепропетровщине предприниматели присвоили 40 га земли у водоема стоимостью более полумиллиарда

Земли водного фонда взяли в аренду и не вернули.

Вчера 19:31
4
просмотров
Экс-военком из Днепра с начала войны обогатился на 250 тысяч долларов
Экс-военком из Днепра с начала войны обогатился на 250 тысяч долларов

За последние полтора года экс-военком из Днепра обогатился на 8,8 миллиона гривен.

Вчера 18:44
5
просмотров
В Днепре в Новокодакском районе заметили черный дым: что произошло
В Днепре в Новокодакском районе заметили черный дым: что произошло

Сегодня, 25 сентября, в Новокодакском районе горожане заметили черный дым.

Вчера 18:30
9
просмотров
В Днепре в АТБ наведались кикиморы (ВИДЕО)
В Днепре в АТБ наведались кикиморы (ВИДЕО)

Чего только не увидишь.

Вчера 17:47
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх