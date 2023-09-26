В Днепре сегодня отключат свет и газ: причина и адреса

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Сегодня, 26 сентября, в Днепре некоторым жителям отключат свет и газ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК 26 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Строителей: 30;

просп. Богдана Хмельницкого: 41, 43-А, 45, 47-49, 116;

Запорожское шоссе: 56.

Ремонтные работы на сетях газоснабжения также проводит Днепровский филиал ООО «Газсети». Поэтому временно будет ограничено распределение природного газа для жителей:

ул. Квартальная, 7, 7-А;

просп. Богдана Хмельницкого, 133-Б.

Возобновить подачу газа обещают после окончания регламентных работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Минэнерго рассказали, планируется ли повышение тарифов на электроэнергию в ближайшее время.

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