От имени и до владения языками: какие данные о призывниках попадут в электронный госреестр

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект (№ 10062), предусматривающий, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов станет электронным.
Если его примут, то ТЦК и СП сможет получать всю информацию о призывнике в едином реестре.
Какие данные будут в реестре:
Все эти данные будут собираться из разных реестров без согласия граждан и будут доступны Территориальным центрам комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП).
Проверить себя в реестре военнообязанных граждане смогут через электронный кабинет этого реестра. Реестр должен заработать этой осенью. Он уже готов на 90% и содержит данные о почти всех военнообязанных.
В то же время об электронных повестках пока речь не идет, ведь нет механизма, как с помощью этого реестра рассылать повестки в электронном виде.
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