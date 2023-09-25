От имени и до владения языками: какие данные о призывниках попадут в электронный госреестр

ТЦК и СП смогут автоматически получать все необходимые сведения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект (№ 10062), предусматривающий, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов станет электронным.

Если его примут, то ТЦК и СП сможет получать всю информацию о призывнике в едином реестре.

Какие данные будут в реестре:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов

их контактные данные (номер телефона, электронная почта)

сведения о родителях

семейное положение

сведения о семье, образовании, паспортных данных (в том числе и паспорта для выезда за границу)

сведения о месте работы

сведения о дате и цели выезда за границу и дате возвращения

о наличии/отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности

сведения о знаниях иностранных языков, повышения квалификации

о наличии оснований для выезда за границу

сведения об открытых исполнительных производствах

служебные данные, в том числе о результатах прохождения ВЛК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.п.

Все эти данные будут собираться из разных реестров без согласия граждан и будут доступны Территориальным центрам комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП).

Проверить себя в реестре военнообязанных граждане смогут через электронный кабинет этого реестра. Реестр должен заработать этой осенью. Он уже готов на 90% и содержит данные о почти всех военнообязанных.

В то же время об электронных повестках пока речь не идет, ведь нет механизма, как с помощью этого реестра рассылать повестки в электронном виде.

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