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У Дніпрі сьогодні відключать світло і газ: причина та адреси

Сьогодні 07:15
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні відключать світло і газ: причина та адреси

Сьогодні, 26 вересня, у Дніпрі деяким мешканцям відключать світло і газ.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК 26 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Будівельників: 30;
  • просп. Богдана Хмельницького: 41, 43-А, 45, 47-49, 116;
  • Запорізьке шосе: 56.

Ремонтні роботи на мережах газопостачання також проводить Дніпровська філія ТОВ «Газмережі». Через це тимчасово буде обмежено розподіл природного газу для мешканців:

  • вул. Квартальна, 7, 7-А;
  • просп. Богдана Хмельницького, 133-Б.

Відновити подачу газу обіцяють після закінчення регламентних робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міненерго розповіли, чи планується підвищення тарифів на електроенергію найближчим часом.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні відключать світло і газ: причина та адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні відключать світло і газ: причина та адресиРусский

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