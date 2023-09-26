У Дніпрі сьогодні відключать світло і газ: причина та адреси

Сьогодні, 26 вересня, у Дніпрі деяким мешканцям відключать світло і газ.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК 26 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Ремонтні роботи на мережах газопостачання також проводить Дніпровська філія ТОВ «Газмережі». Через це тимчасово буде обмежено розподіл природного газу для мешканців:
Відновити подачу газу обіцяють після закінчення регламентних робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міненерго розповіли, чи планується підвищення тарифів на електроенергію найближчим часом.
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