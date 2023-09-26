У Дніпрі сьогодні відключать світло і газ: причина та адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 26 вересня, у Дніпрі деяким мешканцям відключать світло і газ.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК 26 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Будівельників: 30;

просп. Богдана Хмельницького: 41, 43-А, 45, 47-49, 116;

Запорізьке шосе: 56.

Ремонтні роботи на мережах газопостачання також проводить Дніпровська філія ТОВ «Газмережі». Через це тимчасово буде обмежено розподіл природного газу для мешканців:

вул. Квартальна, 7, 7-А;

просп. Богдана Хмельницького, 133-Б.

Відновити подачу газу обіцяють після закінчення регламентних робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міненерго розповіли, чи планується підвищення тарифів на електроенергію найближчим часом.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: