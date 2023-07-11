В Днепре сегодня некоторым жителям отключили воду: где именно и почему

Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

Сегодня, 11 июля, некоторым жителям Днепра отключили воду.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

ул. С. Ковалевской, 49-80, 67-90,

ул. Академика Образцова, 1, 3, 4,

ул. Калиновая, 82-100,

ул. Балтийская, 2,

ул. Калиновая, 64-80,

ул. В. Макуха.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ПНС по ул. 25-й Сичеславской бригады снижено давление подачи воды на верхних этажах:

просп. Гагарина, 100-124.

Нормативное давление будет восстановлено в ближайшее время.

Обновлено: также без воды жители:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня большое отключение света: кому нужно зарядить гаджеты.

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