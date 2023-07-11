У Дніпрі сьогодні деяким мешканцям відключили воду: де саме та чому

Сьогодні, 11 липня, деяким мешканцям Дніпра відключили воду.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вул.25-ї Січеславської бригади знижено тиск подачі води на верхніх поверхах:
Нормативний тиск буде відновлено найближчим часом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні велике відключення світла: кому потрібно зарядити гаджети.
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