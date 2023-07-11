У Дніпрі сьогодні деяким мешканцям відключили воду: де саме та чому

Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 11 липня, деяким мешканцям Дніпра відключили воду.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

вул. С. Ковалевської, 49-80, 67-90,

вул. Академіка Образцова, 1, 3, 4,

вул. Калинова, 82-100,

вул. Балтійська, 2,

вул. Калинова, 64-80,

вул. В. Макуха.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вул.25-ї Січеславської бригади знижено тиск подачі води на верхніх поверхах:

просп. Гагаріна, 100-124.

Нормативний тиск буде відновлено найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні велике відключення світла: кому потрібно зарядити гаджети.

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