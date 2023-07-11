Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі сьогодні деяким мешканцям відключили воду: де саме та чому

Сьогодні 13:16
просмотров

Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні деяким мешканцям відключили воду: де саме та чому

Сьогодні, 11 липня, деяким мешканцям Дніпра відключили воду.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. С. Ковалевської, 49-80, 67-90,
  • вул. Академіка Образцова, 1, 3, 4,
  • вул. Калинова, 82-100,
  • вул. Балтійська, 2,
  • вул. Калинова, 64-80,
  • вул. В. Макуха.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні деяким мешканцям відключили воду: де саме та чому

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні деяким мешканцям відключили воду: де саме та чому

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вул.25-ї Січеславської бригади знижено тиск подачі води на верхніх поверхах:

  • просп. Гагаріна, 100-124.

Нормативний тиск буде відновлено найближчим часом.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні деяким мешканцям відключили воду: де саме та чому

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні велике відключення світла: кому потрібно зарядити гаджети.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні деяким мешканцям відключили воду: де саме та чомуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі показали їстівного собаку коргі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:53
У Дніпрі показали їстівного собаку коргі (ФОТО)

Виглядає дуже мило!

Мешканці Дніпра знайшли в себе на кухні метрову змію
Новини Дніпра
Сьогодні 15:08
Мешканці Дніпра знайшли в себе на кухні метрову змію

Дніпряни знайшли в себе вдома плазуна.

Як мешканцям Дніпра розрахувати субсидію на опалювальний сезон 2023/2024 (ІНСТРУКЦІЯ)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:40
Як мешканцям Дніпра розрахувати субсидію на опалювальний сезон 2023/2024 (ІНСТРУКЦІЯ)

Субсидія нараховується мешканцям Дніпра та України, якщо оплата комунальних платежів…

Поліція Дніпра розшукує небезпечного злочинця: потрібна допомога
Новини Дніпра
Сьогодні 14:37
Поліція Дніпра розшукує небезпечного злочинця: потрібна допомога

Потрібна ваша допомога!

Наверх