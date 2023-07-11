В Днепре сегодня большое отключение света: кому нужно зарядить гаджеты

По состоянию на 6:00 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Никаких аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотвода не зафиксировано.

Однако запланированы масштабные работы частными энергоснабжающими компаниями, поэтому с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии большому количеству абонентов.

Где не будет света

ул. Крамского: 1, 3, 5, 7-12, 12А, 13-42, 43А, 44, 44А, 45, 47, 51Б;

ул. Седова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

пров. Изюмский: 12, 14, 31-43 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 69А, 65А , 69А, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89-95 (нечетные), 109;

ул. Строителей: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 7, 7А;

ул. Алексея Тищика (бывшая ул. Правды): 2А, 20А, 24А, 48, 49А, 52, 53, 53А, 54-65, 65А, 66;

ул. Пржевальского: 2, 2А, 4, 6, 8;

проезд Шахматный: 2-7, 9, 11.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграммах канале предприятия – https://t.me/cek_info

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