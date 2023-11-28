В Днепре сегодня массово горят автомобили (ФОТО)

Сегодня, 28 ноября, в разных районах города горели Peugeot и Chevrolet.

Так, в 09:28 на линию «101» сообщили, что на Слобожанском проспекте на временной остановке горит автомобиль Chevrolet Cruze. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Позже, в 11:18, в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время движения на улице Михаила Грушевского вспыхнул грузопассажирский автомобиль Peugeot Partner.

ГСЧС-ники, прибыв на место, ликвидировали огонь. К счастью, люди не пострадали.

Всего к тушению пожаров привлекли 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на улице Симферопольской горел Opel.

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