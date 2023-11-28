В Днепре сегодня массово горят автомобили (ФОТО)

Так, в 09:28 на линию «101» сообщили, что на Слобожанском проспекте на временной остановке горит автомобиль Chevrolet Cruze. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Позже, в 11:18, в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время движения на улице Михаила Грушевского вспыхнул грузопассажирский автомобиль Peugeot Partner.
ГСЧС-ники, прибыв на место, ликвидировали огонь. К счастью, люди не пострадали.
Всего к тушению пожаров привлекли 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на улице Симферопольской горел Opel.
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